El mensaje de Bengoechea antes que el tribunal emita el fallo del partido Cerro Largo-Nacional

El director deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea, dejó de lado su bajo perfil para enviar un mensaje en su cuenta de Twitter este mediodía, teniendo en cuenta la importancia del fallo del partido entre Cerro Largo y Nacional de la primera fecha del Torneo Clausura, que se conocerá este viernes y que, dependiendo del resultado de la tarde entre los tricolores y Liverpool, puede dejar a los albos como nuevos líderes de la tabla del certamen y también de la Anual.

"No se probó que hubo comunicación con el DT suspendido, y si hubiera habido, con esta Resolución de 2015, valida y votada unánimemente por los clubes, no quedan dudas que el DT no participó. Es inentendible y vergonzoso que se afecte la deportividad por esto", escribió Bengoechea este viernes sobre el mediodía en su cuenta de Twitter.

Cuando habla de "esta resolución", se refiere a una nota que adjunta en el tuit que fue aprobada por unanimidad y que expresa: "Punto 4) Norma interpretativa de lo previsto en el Art. 124 bis literal b): 'Se considera que un técnico, asistentes técnicos, y/o auxiliares de un club con sanciones pendientes, incurre en las conductas previstas en el art. 124 bis literal b del reglamento general si: Inclusión: si es incluido en el formulario del partido. Participación: En el caso de los técnicos y asistentes técnicos, si ingresan al vestuario de su equipo en el escenario deportivo donde se disputa el encuentro, si participan en charlas técnicas dentro de los escenarios deportivos donde se dispute el partido, antes o durante el transcurso del partido'".

Peñarol empató 0-0 con Progreso el jueves en el Parque Capurro y de esa manera, debido al fallo, no depende de sí mismo para ganar ambas tablas.

Así están las tablas computados los partidos del jueves y el empate de Nacional-Cerro Largo en la Primera fecha.

Tabla Anual:

Equipo Pts J G E P GF GC Peñarol 57 29 15 12 2 46 20 Nacional 53 28 16 5 7 40 25 Plaza Colonia 53 28 15 8 5 37 22 City Torque 46 28 14 4 10 50 37 Cerro Largo 45 28 12 9 7 42 31 Liverpool 41 28 12 5 11 50 35 Wanderers 40 28 12 4 12 33 33 River Plate 39 28 10 9 9 39 36 Fenix 38 28 10 8 10 37 39 Cerrito 37 29 10 7 12 32 36 Progreso 36 29 9 9 11 25 32 Boston River 32 28 8 8 12 36 43 Maldonado 31 29 8 7 14 23 38 Rentistas 30 28 8 6 14 27 39 Sud América 28 28 7 7 14 25 44 Villa Española 14 28 2 8 18 23 55

Así está la del Clausura hasta este viernes:

Equipo Pts J G E P Peñarol 29 14 8 5 1 Cerro Largo 25 13 6 7 0 Progreso 25 14 7 4 3 Nacional 24 13 7 3 3 Wanderers 23 13 7 2 4 Montevideo City 21 13 6 3 4 Boston River 18 13 5 3 5 Cerrito 18 14 5 3 6 Plaza Colonia 17 13 4 5 4 Fénix 17 13 4 5 4 Maldonado 17 14 5 2 7 Rentistas 14 13 4 2 7 Liverpool 14 13 4 2 7 River Plate 13 13 3 4 6 Sud América 10 13 2 4 7 Villa Española 5 13 1 2 10

Así quedaría la Anual si le dan el triunfo a Nacional:

Equipo Pts J G E P GF GC Peñarol 57 29 15 12 2 46 20 Nacional 55 28 17 4 7 40 25 Plaza Colonia 53 28 15 8 5 37 22 City Torque 46 28 14 4 10 50 37 Cerro Largo 44 28 12 10 8 42 31 Liverpool 41 28 12 5 11 50 35 Wanderers 40 28 12 4 12 33 33 River Plate 39 28 10 9 9 39 36 Fenix 38 28 10 8 10 37 39 Cerrito 37 29 10 7 12 32 36 Progreso 36 29 9 9 11 25 32 Boston River 32 28 8 8 12 36 43 Maldonado 31 29 8 7 14 23 38 Rentistas 30 28 8 6 14 27 39 Sud América 28 28 7 7 14 25 44 Villa Española 14 28 2 8 18 23 55

Torneo Clausura: