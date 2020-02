El mensaje del Cebolla: "Sé que muchos perdieron la fe, el cariño y el respeto en mí"

Por quinto partido consecutivo de manera oficial, Cristian "Cebolla" Rodríguez no pudo estar a la orden de Peñarol por una lesión de último momento que se registró el pasado viernes, una sobrecarga muscular.

Ya se había perdido los juegos trascendentes que liquidaron el Campeonato Uruguayo del año pasado contra Progreso, Cerro Largo y las dos "finales" ante Nacional que le dieron el título al rival eterno.

Cuando todo estaba preparado para que volviera ante Cerro en la primera fecha del Torneo Clausura, en la última práctica, se lesionó.

Y antes del inicio del encuentro contra los de la Villa, subió un mensaje duro en su cuenta de Instagram.

"Aun me quedan muchísimas ganas e ilusión. Sé que muchos perdieron la fe en mi, el cariño y el respeto".

"Y más allá de todo nadie me va a robar mi sueño. Los que me conocen saben quién soy. Que sea contra todos no me importa, siempre carbonero", continuó el mensaje del Cebolla en Instagram.

Lo que no precisó el capitán de Peñarol es a quién le envió este mensaje bastante duro en sus apreciaciones.