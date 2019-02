El mercado del ganado gordo se mantiene con firmeza y equilibrado

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Varios son los factores que permiten que el mercado ganadero se mantenga estable y firme. Las excelentes condiciones climáticas han permitido que el productor venda sus ganados gordos a precios atractivos y con eso atienda la necesidad de comprar reposición, mercado que está muy demandado, pero con oferta escasa y limitada concreción de negocios.

El mercado del ganado gordo mantuvo la estabilidad en los valores. Los negocios para novillo gordo especial se siguen realizando –aunque en menor proporción– entre US$ 3,25 y US$ 3,30 por kilo carcasa y logrando algún centavo más por ganados especiales de punta. El piso para ganados generales se ubica en US$ 3,20.

En el caso de la vaca gorda pesada –categoría más demandada–, las referencias se encuentran entre US$ 3,10 y US$ 3,15 por kilo, aunque se han concretado negocios puntuales –por calidad y volumen– por encima de ese máximo.

Las entradas son dispares entre plantas, pero van de cuatro días a una semana. “Algunas plantas están comprando a buen precio, pero con cargas para dentro de 15 días, luego de la faena de cuota”, señaló un consignatario.

“Si estamos en zafra con un precio de novillo especial de US$ 3,30, se podría esperar algún centavo más en la posafra. Sumado a la presión que va a tener esa categoría debido a la escasez por la alta extracción”, señaló Fernando Indarte, de Indarte y Cía.

50.105 bovinos se faenaron en la semana pasada con mayoría de hembras, que significaron el 51,8%.

Los datos del Instituto Nacional de Carnes muestran una faena sostenida en niveles que superan los 50.000 animales por tercera semana consecutiva.

En la semana cerrada el 9 de febrero, se industrializaron 50.105 vacunos, casi 1.300 (-2,4%) menos que los 51.351 faenados la semana previa y 1.400 cabezas menos o 2,7% respecto a las 51.494 faenadas en la misma semana del año pasado.

Del total, el 51,8% fueron hembras, casi seis puntos porcentuales más que en igual semana del año pasado (45,1%). Alcanzaron las 25.947 cabezas, 2.800 menos (-9,8%) que las 28.782 de la semana anterior y 2.700 u 11,6% más que en igual período del año pasado, cuando se faenaron 23.243 cabezas.

Los novillos faenados totalizaron 23.216 cabezas, 1.600 más que las 21.611 de la semana anterior, pero 4.000 menos respecto a las 27.284 de igual semana de 2018.

La industria comenzó la semana pasada con las faenas de ganado de corral con destino a Cuota 481, lo que se verá reflejado en los datos de la semana próxima.

El mercado de reposición sigue firme, con el clima como aliado, pero con una oferta muy limitada y una demanda que incrementa semana a semana.

En el primer remate anual de Plaza Rural todas las categorías cotizaron por encima que el remate anterior y con venta total.

Las categorías destacadas fueron terneros, novillos y las vacas de invernada. Los lotes de terneros promediaron US$ 2,19, con máximos de US$ 2,63 y mínimos de US$ 1,80, los novillos de 1 a 2 años hicieron un promedio de US$ 2,06 y un máximo de US$ 2,28 mientras que la vaca de invernada promedió US$ 1,47 con máximos de US$ 1,54. Los valores de todas las categorías comercializadas se ubicaron entre 6% y 12% por encima del remate anterior.

Carne vacuna: menos volumen exportado y precio estable

En lo que va del año, el volumen de carne vacuna exportado se desplomó y se ubicó 32% por debajo que un año atrás.

Según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), del 1° de enero al 9 de febrero se exportaron 18.000 toneladas menos que en el mismo período del año pasado, 38.147 toneladas contra 56.223 toneladas.

El precio de la tonelada exportada fue de US$ 3.409, apenas 0,1% menos que un año atrás (US$ 3.413 la tonelada).

En carne ovina, tanto el precio como el volumen exportado fueron menores que un año atrás.

El volumen exportado al 9 de febrero fue 1.764 toneladas, 11% menos que las 1.983 toneladas de un año atrás. Y el precio de exportación fue 8% inferior en la comparación interanual (US$ 4.364 la tonelada contra US$ 4.726 la tonelada).