El mercado ganadero está en llamas

Hace un año los US$ 4 eran algo lejano. A mediados de febrero de 2021 los mejores novillos cotizaban sobre el eje de US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza. Hoy, con un dólar y medio más, alcanzan los US$ 5. Y si bien este valor se logra en negocios excepcionales –por lotes voluminosos de ganados especiales–, la firmeza persiste.

Los ganados de buena terminación y calidad siguen apareciendo a cuentagotas. La mayoría de los negocios se acuerdan por entre US$ 4,80 y US$ 4,90.

La brecha se ha ampliado con la vaca gorda, que para lotes de punta se comercializa entre US$ 4,60 y US$ 4,65 por kilo, frente a US$ 3,27 de un año atrás.

En todos los casos las entradas a las plantas se mantienen cortas, sobre los siete días.

Con precios récord del ganado para faena, aparece algo más de oferta, aunque no la suficiente como para enfriar un mercado en llamas.

La demanda industrial es una de las claves en este combo alcista. La semana pasada se faenaron 53.653 vacunos, con participación de ganado de corral con faena cuota y no cuota.

En las seis primeras semanas del año ya se supera en casi 50.000 cabezas la actividad del año pasado a esta altura, con 305.722 frente a 256.206, un salto interanual de 19%.

Se acentúa la tendencia desde comienzo de año: mucho más de novillo precoz y menos de novillo adulto.

Juan Samuelle

La producción ganadera, en medio de un muy buen momento.

Esta fuerte dinámica de los frigoríficos es respaldada por China, que sigue comprando a todo ritmo posaño nuevo lunar y a buenos valores.

Europa que se recupera de la última ola de covid y se tonifican los precios para la carne vacuna, con referencias de Hilton en torno a US$ 14.000 para Uruguay.

A la vez, el mercado de Estados Unidos sigue firme.

El precio exportación lo muestra. La semana pasada el promedio fue de US$ 5.149 por tonelada para la carne vacuna, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En lo que va de 2022 el promedio se ubica en US$ 4.846, un salto interanual de 31%.

Este escenario externo sólido, y el optimismo que vino de la mano de las lluvias de mediados de enero, dan consistencia al mercado y generan un impulso productivo.

Se ve en el salto de precios de la reposición. Y también en las inversiones hacia adelante, por ejemplo en pasturas.

En ganado para el campo la demanda es firme y la oferta empieza a aparecer de la mano de los buenos valores. Prácticamente todas las categorías muestran subas. Los terneros promedian unos US$ 2,57 por kilo, según se desprende de la planilla de precios de referencia que elabora la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

En ovinos el mercado también está en un camino ascendente. Ha disminuido la oferta tras el pico de fin de año y comienza a haber una recuperación en los precios, con una demanda industrial que absorbe todas las categorías.

El cordero cotiza sobre US$ 4,12 por kilo, el borrego US$ 4,08, el capón US$ 3,85 y la oveja US$ 3,71 por kilo.

En sentido contrario a lo que sucede en los vacunos, la faena de ovinos viene por debajo del año pasado. Han ido a planta 159.076 lanares contra 175.578 en el mismo periodo de 2021. Cae la faena de corderos y aumenta la proporción de ovejas.

Hay un afloje en la demanda externa y se refleja en el volumen de carne exportado: 1.976 toneladas hasta el 12 de febrero contra 3.078 a misma altura de 2021, una retracción de 36%.

También hay un leve descenso en el precio de exportación, que la semana pasada fue de US$ 4.732 por debajo de los US$ 5.274 de la semana anterior que fue ajustado por el INAC.

Aunque esté un poco más flojo, el Ingreso Medio de Exportaciones para carne ovina se mantiene en un nivel alto, promediando US$ 5.446 en 2022, una mejora de 13,5% frente a 2021.

EO

Las cifras

62,44% de los ingresos de divisas en lo que va de este año –todas las carnes– lo explican los negocios con China, por US$ 212,5 millones. Le siguen: USMCA (Canadá, Estados Unidos, México) con el 12,14% (US$ 41,3 millones) y la Unión Europea con el 8,65% (US$ 29,4 millones).

47,47% de la faena vacuna en lo que va de este año corresponde a la categoría novillos, con 145.111 cabezas; el 37,35% es de la categoría vacas, con 114.182 cabezas; y el 13,46% es de la categoría vaquillonas, con 41.159 cabezas, con base en datos del INAC al 12 de febrero.