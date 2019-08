El mercado ganadero mantiene la firmeza, con disparidad de valores

Se mantiene la meseta de valores para el ganado gordo, aunque con disparidad de precios entre plantas, lo que se vio reflejado en un ajuste marginal en la planilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) del lunes pasado.

Por los novillos especiales de exportación, lotes voluminosos y próximos a frigorífico, el precio de punta sigue en US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza, aunque son muy pocos los lotes que logran esas características. La oferta sigue siendo muy reducida, con ganados de verdeo demorados, aún más con las últimas lluvias y la falta de piso en muchos predios. Se espera que recién aparezca una oferta voluminosa de ganados de este tipo para bien entrado agosto. Los negocios por ganados más generales logran de US$ 4 a 4,05.

En el caso de la vaca gorda hay un abanico de precios más amplio por tipo de ganado, precio y calidad, que va desde un piso de US$ 3,70 hasta un máximo de US$ 3,85. Y para vaquillona hay precios de punta de US$ 3,95 a US$ 4.

Aquellas industrias que no tienen urgencia de compra y que ya han fijado negocios previos con productores son los que proponen menores valores, explicó un consignatario. La brecha entre plantas alcanza hasta US$ 0,10 por la misma categoría. Y hay disparidad en los plazos de entrada a planta del ganado, que van desde una semana hasta 15 días. La llegada de cuadrillas kosher esperada por varios frigoríficos en los próximos días será un factor adicional de sostén de precios. Aunque, por otra parte, en agosto comenzará una nueva “ventana” de faena de ganados de corral con destino a Cuota 481, que podría quitar presión en la demanda de ganados de pasto.

En el último mes la faena se encuentra por debajo del promedio de los últimos cuatro años, explicado centralmente por la mínima oferta de ganado disponible, pero con valores más altos desde el 2011 para el novillo y máximos históricos para la vaca.

La faena de vacunos se ubicó por sexta semana consecutiva debajo de 40.000 cabezas. En la semana cerrada el 27 de julio se faenaron 34.054 cabezas, 4.000 más que las 30.015 cabezas de la semana anterior y casi 8.800 menos que las 42.820 de la misma semana del año pasado. Por el momento una baja de valores se ve lejana por parte de los operadores, en la medida que no aparezca una oferta abultada de ganado y se mantenga firme la demanda industrial, que sigue traccionada por China.

La reposición acompaña la firmeza del gordo, con valores para terneros que alcanzaron máximos de más de cinco años en Pantalla Uruguay, este miércoles. Todas las categorías de invernada –a excepción del novillo de más de tres años– subieron o mantuvieron sus valores respecto al remate pasado. Los casi 1.400 terneros ofertados lograron un 100% de colocación y un promedio de US$ 2,41 por kilo, dos centavos más que el promedio del remate anterior y el mayor desde febrero de 2014 (US$ 2,49).

Exportación de carne vacuna firme, arriba de US$ 4.000

El precio de la tonelada de carne vacuna exportada se ubicó por segunda semana consecutiva arriba de US$ 4.000, pero con el menor volumen enviado de los últimos cuatro años, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Carnes. En la semana cerrada el 27 de julio promedió US$ 4.027 la tonelada peso canal, levemente por debajo de los US$ 4.049 de la semana previa. El volumen exportado consolidó una tendencia de caída y totalizó 3.932 toneladas peso canal, el más bajo desde la semana cerrada el 12 de setiembre de 2015 (3.526 toneladas).

Si se observa el acumulado del año, el ingreso promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.677, un 3% superior a los US$ 3.571 en igual lapso de 2018. El volumen de carne vacuna enviado al exterior sigue arriba en la comparación interanual, pero la brecha se achica: 269.802 toneladas, un 2,4% arriba de las 263.507 de un año atrás.