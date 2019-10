El mercado ganadero se recalienta y novillo especial llegó a un récord de US$ 4,15

El mercado ganadero está en llamas. Los valores del ganado gordo siguen su escalada, alcanzando un histórico US$ 4,15 por kilo en cuarta balanza para el novillo especial, acompañado por un mercado de reposición que parece no tener techo de precios.

Cerrada la faena de ganados de encierro con destino a cubrir negocios de la Cuota 481, los frigoríficos se disputan la escasa oferta de vacunos de pasto disponible. Esa necesidad urgente por ganado gordo ha reducido la brecha de precios entre los lotes especiales y los más generales.

Las industrias aumentan sus consultas y los precios se negocian lote a lote. Las lluvias de esta semana afirmaron aún más el mercado, generando alguna dificultad en las cargas, que en general no superan una semana.

La vaca gorda especial también subió algún escalón en los últimos días, con negocios por lotes bien pesados que cruzaron el US$ 3,90 por kilo. La vaquillona se mantiene entre US$ 3,95 y US$ 4.

La transición entre el invierno y la primavera ha sido lenta, con demoras en la explosión de los verdeos. La salida de ganados de verde sigue atrasada. Operadores consultados coincidieron que la oferta más abultada aparecerá recién en noviembre.

Notoria caída en la faena

La mínima oferta actual se vio reflejada en la faena, que en la semana cerrada el 29 de setiembre totalizó 36.634 animales, con una caída de 8% frente a los 39.688 de la semana previa y con el menor volumen desde principios de agosto. En la comparación interanual la operativa se retrajo 17% respecto a los 43.894 vacunos faenados en la misma semana de un año atrás.

Hacia adelante la expectativa es que los precios sigan firmes arriba de US$ 4 para el novillo, al menos, por un mes más. En lo que va del año, ganó 89 centavos de dólar por kilo. Desde mayo comenzó un vertiginoso ascenso fundado básicamente en una firme demanda, escasez de oferta y respaldado por un mercado internacional demandante, con China como principal propulsor.

La efervescencia que reina para el ganado gordo también se ve reflejada en la solidez del mercado de reposición, que batió récords en el remate de Plaza Rural esta semana. La vaca de invernada logró un máximo histórico de US$ 1,92, un salto de 8% frente al US$ 1,78 del remate anterior. Las terneras también lograron un máximo histórico, con un promedio de US$ 2,55, que superó el US$ 2,54 de los terneros (el mayor valor registrado en esa pantalla desde marzo de 2013).

El mercado internacional, en tanto, se mantiene con buenos valores para la carne. En la semana cerrada el 28 de setiembre logró un promedio de US$ 4.178 de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), en su quinta semana consecutiva arriba de US$ 4.000.

El acumulado anual de exportación de carne muestra un promedio de US$ 3.768, un 5,4% por encima de los US$ 3.575 registrados hace un año atrás.

Persistente subas en los ovinos

El mercado para los ovinos también se mantiene con valores en persistente ascenso y con negocios que semana a semana aumentan uno o dos centavos por encima de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado. En esa grilla se marcó una suba semanal de tres centavos hasta US$ 3,83 para el cordero y hasta US$ 3,86 para el cordero pesado; de US$ 3,80 a US$ 3,85 en borregos; de US$ 3,67 a US$ 3,71 en capones y de US$ 3,60 a US$ 3,65 en ovejas.

La faena de ovinos subió por segunda semana consecutiva, con 23.041 animales, en un gradual ascenso típico de la época.

El precio de exportación de la carne ovina acarició los US$ 5.000 la semana pasada (US$ 4.983) y consolidó su cuarta semana consecutiva arriba de US$ 4.500.

Sin embargo, en lo que va del año sigue por debajo de los valores de 2018, tanto en precio como en volumen. Entre el 1° de enero y el 28 de setiembre se exportaron 9.018 toneladas, por debajo de las 9.260 de hace un año atrás. Y en valor, el promedio anual se ubica en US$ 4.426, un 3,5% menos que los US$ 4.586 por tonelada en igual período de 2018.