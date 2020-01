El mercado “no compró” el acuerdo entre China y Estados Unidos

El mercado de soja en Chicago “no compró” los anuncios de mayores importaciones chinas, tras el acuerdo firmado el miércoles entre Beijing y Washington.

Los futuros de la oleaginosa retrocedieron esta semana, con la posición julio rompiendo el piso de US$ 350 por tonelada y operando en mínimos en un mes.

A nivel local, lo más importante es que más que se cumplieron los pronósticos de lluvias, especialmente para zonas del suroeste (Colonia, San José y parte de Soriano) que venían prácticamente sin lluvias desde el cierre del año pasado.

Con la firma de la fase uno del acuerdo entre Estados Unidos y China se confirmó el compromiso para que el gigante asiático aumente sus compras por productos agrícolas estadounidenses.

Según el documento, China se compromete a aumentar en no menos de US$ 12.500 millones este año las importaciones de productos estadounidenses, respecto a los US$ 24.000 millones de 2017, el año previo a la guerra comercial. Para 2022 el incremento debería no ser menor a US$ 19.500 millones respecto a 2017.

Sin embargo, los negociadores chinos aclararon que estas compras serán con base en “condiciones de mercado”.

Este jueves el vicepremier chino, Liu He, dijo a una cadena televisa de ese país que el acuerdo con Estados Unidos no afectará a otros proveedores de productos agropecuarios.

De esta manera, el mercado considera difícil que se dé un aumento significativo en las importaciones chinas de soja estadounidense, más cuando está ingresando una cosecha brasileña que será superior al año anterior y con valores competitivos.

En Argentina, en tanto, se han dado muy buenas precipitaciones en las principales regiones productoras desde Navidad en adelante, lo que consolida las perspectivas de buenos rendimientos, aunque resta todavía febrero, que es un mes clave.

En Uruguay todas las miradas estaban puestas en las lluvias esperadas para el miércoles, que finalmente se cumplieron en casi todo el territorio.

Se destacó que los mayores registros se dieron justamente en zonas que no habían recibido precipitaciones desde los últimos días de noviembre.

Dependiendo de las zonas, los cultivos pueden esperar por lluvias más cerca de la última semana de enero, mientras otros necesitarían alguna recarga en un plazo más corto.

Las pocas operaciones que se hicieron fueron a valores cercanos a US$ 330 por tonelada de la oleaginosa, apostando por las lluvias, por lo que se hicieron buenos negocios con precios este jueves que se ubicaban entre US$ 320 y US$ 323 por tonelada, debido al ajuste negativo en Chicago.