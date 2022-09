El Ministerio del Interior dio la voz de alerta por audios que anuncian actos de violencia para suspender el clásico

El Ministerio del Interior está muy atento a una serie de audios que se viralizaron en las últimas horas donde supuestos hinchas de Peñarol responsabilizan al presidente del club Ignacio Ruglio de que la barra aurinegra no tendrá bombos en el clásico y presagian graves hechos de violencia para que se suspenda el encuentro contra Nacional, que se jugará el domingo en el Gran Parque Central a la hora 15.30.

Este jueves, en la sede del Ministerio del Interior, luego de una reunión que sostuvo el ministro Luis Alberto Heber con los presidentes de Nacional, José Fuentes, y Peñarol, Ignacio Ruglio, y la cúpula de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Ignacio Alonso, Gastón Tealdi y Eduardo Ache), se terminaron de definir los detalles del amplio operativo de seguridad que tendrá el clásico y se llevó a cabo una conferencia de prensa.

En la primera pregunta se consultó sobre si el Ministerio del Interior estaba al tanto de esos audios, qué se sabía sobre la veracidad de los mismos y qué medidas preventivas se van a adoptar al respecto.

¿Qué dicen los audios?

"Gente, hay tremendo lío con Ruglio. Parece que el pajero se hizo el bobi y no reservó cosa pa' los bombos y las banderas. No me puedo imaginar un clásico que no llevemos los bombos. Es muy fuerte. Qué loco pajero".

"Bueno, si llega a dar Ruglio, que todavía no le dio a los gurises. Todavía los bombos y las banderas no están confirmados que van porque Ruglio no reservó nada. Está re perro. Si llegan a dar y pone en el grupo yo te aviso".

"'Toy laburando acá con un amigo que va con los pibes del Borro y dicen que van a ir a quemar hasta el perro. Bolso que agarren en la calle los van a partir. Y supuestamente sacó entrada gente que un partido pesado, cada bobeta dicen que va a ir y 'tán requemados los de la barra y supuestamente se va a tratar que no se juegue. Van a ir a quemar hasta el perro en la previa. Así que vamo' a ver qué pasa".

"Ya está, Ruglio se terminó de mandar la cagada con los de la barra. Le van a ir a romper todo a Ruglio. Qué hijo de puta que es por favor. Encima un clásico ir a jugar sin bombos y de visitantes. Van a ir a matar alguno, van a hacer alguna cosa de esas para que se suspenda el partido. Son unos hijos de puta. No puedo creer que haya dejado a los de la barra".

¿Qué dijo el Ministerio del Interior?

El comisario general Richard Cabral, jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, respondió: "Estamos en conocimiento de los audios, está trabajando la Unidad de Violencia en el Deporte al respecto, pero lo que queremos que quede claro es que va a haber un fuerte dispositivo policial, fuerte control policial para tratar de contener o detener toda acción que intente empañar lo que puede ser una fiesta del fútbol el día domingo. Van a haber muchos controles, va a haber una exigencia importante en cada uno de ellos que refieren evidentemente a tratar de evitar que se dé cualquier situación que salga de lo normal y que altere el orden público y ni que hablar el espectáculo en sí".