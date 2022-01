El momento de Monzeglio: de correr para llegar de Santa Lucía a Los Céspedes a pedir cancha en el primer equipo

“Qué corra ella”, dice Manuel Monzeglio junto a una foto en la que se lo ve tirando la pelota en un pase y que parece definir su estilo y visión del juego. El volante juvenil de Nacional es una de las revelaciones de la pretemporada y los hinchas se ilusionan con lo que ha mostrado en los minutos en los que el entrenador Pablo Repetto lo mandó a la cancha.

Con 20 años, generación 2001, Manolo, oriundo de Santa Lucía donde se formó en Wanderers, ha ido de menos a más en la pretemporada y el pasado lunes ante Sarmiento quedaron gratamente sorprendidos con su nivel y su actitud, lo que llevó a que sea tendencia en el Twitter local y a que tambén tenga minutos en el clásico del Campus.

El volante debutó en Primera de forma oficial con Martín Ligüera en el traumático partido para Nacional en Belvedere por la fecha 14ª del Clausura, que terminó con el empate 2-2 de Papelito Fernández en la hora que dejó sin posibilidades a los tricolores de ir por el tricampeonato.

L. Carreño

Monzeglio en su debut ante Liverpool

Ese día entró por Matías Zunino en el minuto 78’ cuando el partido aún estaba 2-1 para los albos. Tuvo una buena combinación con Andrés D’Alessandro en la que llegó al área y habilitó a Brian Ocampo, que definió cerrado, lo que hizo que Maxi Cantera le reclamara que debió dársela cuando entraba por el medio.

Luego, volvió a jugar en la última fecha en la que los albos le ganaron 4-2 a River Plate, mientras Peñarol se imponía en su partido y se quedaba con el Clausura. Fue el debut de Monzeglio en el Gran Parque Central, quien, pese a que Nacional se quedó sin título, valoró ese pequeño logro personal al jugar ante los hinchas bolsos por pirmera vez.

Leonardo Carreño

Su 2021 se cerró con el sueño cumplido de debutar en Primera. Así lo había manifestado cuando en octubre de 2020 firmó la renovación de contrato con el club.

“Es muy importante, es un premio a lo que vengo haciendo y se dio porque vengo haciendo las cosas bastante bien”, dijo sobre su extensión del vínculo. “A seguir por este camino y con la ilusión de llegar a Primera”, agregó.

Nacional

Monzeglio cuando renovó en 2020

Este es el sexto año de Manolo, como todos los llaman, en Nacional, tras jugar en Wanderers de Santa Lucía y en la selección sub 15 de Canelones, con la que fue campeón juvenil de OFI.

“Llegué en sub 16”, contó a Nacional TV. “Jugaba en Canelones, salimos campeones con la selección y vine para acá en 2017. Estos logros (renovar contrato) te ayudan a soñar y que la ilusión se haga más grande y si Dios quiere, mañana estar ahí. Cada futbolista acá el sueño que tiene es debutar en Primera”.

Twitter / Nacional

Manolo de niño con la tricolor

El paso a paso de Monzeglio lo tuvo entonces en las formativas de su querido Wanderers de Santa Lucía, luego campeón del OFI sub 15 con Canelones, el título más importante con el que sueña todo chiquilín del interior, y luego su llegada a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para dar el salto al fútbol capitalino.

Desde 2017 a 2020 viajaba todos los días a entrenar en Nacional en la camioneta que traslada a los juveniles desde Florida. “Estudiaba en Santa Lucía, comía a las corridas y me tomaba un ómnibus a Canelones, y de ahí me pasaba a buscar la camioneta”, contó al programa Triconectados.

Twitter / Nacional

En una de las visitas al GPC

También considera que el fútbol no es excusa para no estudiar. “Si te dicen que es complicado entrenar y estudiar, es porque no quieren estudiar. Practicás una hora y media, es mentira que no tenés tiempo. Además tener la cabeza ocupada te ayuda al entrar a una cancha”, declaró.

En las formativas tricolores quien más tiempo lo dirigió fue Tabaré Alonso, el DT de la Cuarta división que el año pasado también lo dirigió en Tercera cuando Ligüera pasó a Primera.

“Manolo Monzeglio, es un jugador 2001 de Santa Lucía”, dijo Alonso a Referí al repasar su trayectoria. “Llegó en sub 16 al club, jugó en Quinta, yo lo tuve dos años en Cuarta y este 2021 en Tercera”.

“Es un futbolista de muy buena técnica, de mucha movilidad, físicamente es muy bueno, no parece pero es muy bueno”, agregó. “Juega de típico enganche, es un segunda punta y puede llegar a ser un volante”.

Twitter / Nacional

Mozneglio patea ante la mirada de Recoba y Pablo García

Otro destaque de Monzeglio es que “tiene gol”, dijo Alonso. “Fue el goleador o siempre estuvo entre los goleadores de Cuarta. En primer año de Cuarta el goleador fue el Colo (Santiago) Ramírez y en el segundo fue él”.

También tiene “mucha asistencia” y “claridad de juego”, agregó el entrenador. “Tiene mucha personalidad. No importa cómo esté el partido, el pone la pelota abajo del pie y hace jugar, o igual te tira un caño”, señaló.

El juvenil fue capitán y campeón en Cuarta en 2020 y capitán, alternando con Franco Fagúndez, y campeón en Tercera en 2021.

Además, pese a que aún no había jugado, tiene tres medallas de títulos logrados en Primera por el Intermedio 2020, el Uruguayo 2020 y la Supercopa 2021, en la que fue suplente

Para Tabaré Alonso, no hay dudas: Monzeglio “es un jugador que tiene un futuro bárbaro”.

Twitter / Nacional

Monzeglio y la copa de la Supercopa

El DT recordó cuando en 2019 lo llevó en el plantel de Nacional que jugó la Sinobo Cup en China. “Fue goleador y el mejor jugador de esa copa en la que hubo grandes equipos como Cruzeiro, Boca, Ajax, equipos ingleses, y fue el goleador del torneo y una de las figuras”, repasó.

A su galería de logros, con las fotos de Wanderers y Canelones, con los títulos en juveniles de Nacional, más sus medallas y su debut en Primera, y su estreno con los hinchas en el Gran Parque Central, Manolo ya le sumó en este 2022 su primer gol en Primera en la definición por penales ante Ñublense. Y va por más, con muy buenos minutos en los amistosos, para mostrarle al entrenador Pablo Repetto que está pronto para tener su oportunidad e intentar meterse en el equipo tricolor.

“Está en un momento clave”

Por Fernando Curutchet, coordinador de Formativas de Nacional

“Manolo Monzeglio está llamado para hacer cosas muy buenas. Creo que está en un momento clave para integrarse al primer equipo después de haber tenido un año muy bueno en Tercera como uno de los conductores del equipo que salió campeón. Volante con mucha visión de juego, muy creativo, gran asistidor, muy buen último pase para la definición. Tiene gol también, llega al área rival a la zona de definición, tiene muy buen remate de media distancia. Es un gran pibe que siempre está tratando de aprender. Es muy solidario con los compañeros dentro del campo de juego. Colabora mucho con la recuperación de pelota, aunque no es su fuerte. Tiene números muy buenos que controlamos a través de GPS en sus traslados y sus recorridos dentro del campo de juego a una intensidad alta. Posee todas las características del jugador que construye el juego. Necesita estar en contacto con la pelota. Es un volante con gol, que no es poca cosa. Tiene mucha personalidad. Si no le llega la pelota, la busca. Ese es el tipo de jugador que ya estamos viendo en Nacional"

Amistoso ante San Lorenzo

Nacional juega este sábado a las 21:30 ante San Lorenzo de Almagro en el Gran Parque Central, en el último amistoso de la pretemporada previo al debut en el Torneo Apertura que será el próximo fin de semana. Se espera que en este partido tenga sus primeros minutos el delantero argentino Emmanuel Gigliotti, la principal contratación de los albos en este período de pases, quien aún no ha jugado con la camiseta tricolor.