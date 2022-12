El Nacional de Zielinski toma forma: el zaguero que no seguirá y la transferencia que está cerca

El Nacional 2023 ya va tomando forma de la mano del entrenador argentino Ricardo Zielinski, quien fue designado para sustituir a Pablo Repetto al frente del primer equipo tricolor.

Los albos y el entrenador por estos días están definiendo qué jugadores serán renovados para que sigan la próxima temporada y quiénes quedarán libres.

El club aún no hizo anuncios oficiales sobre los jugadores que dejarán el equipo, pero sí les ha comunicado de forma personal a algunos de los futbolistas.

Uno de los que no seguirá es el zaguero Mario Risso, quien se despidió con un mensaje en sus redes sociales. “Muchas gracias, mi familia y yo estamos muy contentos por cómo nos trataron. Desearle todo lo mejor en todo lo que se les viene, un abrazo grande”, escribió.

También trascendió que el golero Martín Rodríguez no será renovado.

Otro de los defensas, Léo Coelho, por quien hubo intentos de retenerlo comprando su ficha, se fue de vacaciones a Brasil con su familia, luego de que todo el plantel fuera liberado al finalizar noviembre.

Leo Coelho en lo alto

Nacional negoció con Atlético San Luis de México para adquirirlo. Primero se habló que los bolsos debían desembolsar US$ 800.000. Luego esa cifra bajó a US$ 600.000, mientras que los tricolores llegaron hasta US$ 400.000 y se plantaron ahí. Por eso no hubo avances, aunque no está cerrada la negociación.

En Argentina informan que el nuevo DT quiere traer a Nacional al zaguero Luciano Lollo, a quien dirigió recientemente en Estudiantes de La Plata, con el que rescindiría en los próximo días.

Carballo rumbo a Brasil

En materia de trasferencias, Nacional está muy cerca de cerrar el traspaso de Felipe Carballo a Gremio de Porto Alegre.

Felipe Carballo, el mejor de Fútbol x100

Medios de Brasil informan que la negociación está muy avanzada y ya está en los últimos detalles.

Su fichaje, según la prensa brasileña, sería en una operación por US$ 4 millones.

El mediocampista fue figura de Nacional en la temporada y fue elegido mejor futbolista del Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbol x 100 de Referí y El Observador.

Zielinski en diciembre

El nuevo entrenador de Nacional, Ricardo Zielienski, tiene prevista una visita a Montevideo en los días de diciembre para conocer las instalaciones del club.

De todas formas, integrantes de su cuerpo técnico ya estuvieron en Los Céspedes y el Gran Parque Central.

Entre ellos están los uruguayos Alfonso Meoni, preparador físico, y Alejandro Lembo, quien conoce muy bien al club porque fue gerente deportivo y ahora llega como ayudante técnico, al igual que el argentino Fernando Risso.

La pretemporada tricolor comenzará el 3 de enero y en la agenda del verano ya comienzan a aparecer los amistosos. Se habla de un partido con Belgrano de Córdoba y un único clásico estival ante Peñarol, ambos aún con fechas a confirmar.