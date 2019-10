El novillo ganó casi US$ 1 en el año y el precio de punta sigue en US$ 4,25

En lo que va del año el novillo gordo ganó 95 centavos de dólar por kilo. Desde mayo comenzó una escalada de precios sostenida básicamente por una firme demanda y escasez de oferta, respaldado ello por un mercado internacional demandante, con China como principal propulsor.

Los mejores novillos alcanzan los US$ 4,25 por kilo en cuarta balanza, la vaca cotiza entre US$ 4 y US$ 4,05 y la vaquillona –muy demandada por el abasto– está en el eje de US$ 4,05.

Alberto Arocena, encargado de frigorífico del escritorio Silveira Negocios Rurales, dijo a Blasina y Asociados que “la demanda de ganado supera la oferta, aunque empieza a aparecer ganado de verdeo en el mercado gradualmente. Las entradas a planta son variables, entre una semana y 15 días con cargas demoradas por las lluvias en algunas zonas”.

El precio del novillo gordo en Uruguay supera el valor del novillo en Estados Unidos –históricamente el más caro– y Australia (ambos a US$ 3,80) y se despega de las cotizaciones en la región. El máximo diferencial se registra frente a la cotización en Argentina (US$ 2,23), mientras el novillo gordo en Brasil se ubica en US$ 2,60 por kilo de carcasa, similar al que registra Paraguay, entorno a US$ 2,65.

La oferta de ganado gordo es escasa, pero en la última semana la faena repuntó a 36.777 animales, casi 4.400 cabezas más (14%) que los 32.394 animales de la semana previa –la de menor volumen desde el 20 de julio cuando se faenaron 30.015 cabezas–. En la comparación interanual la operativa se retrajo 13%, con una faena entonces de 42.143 vacunos.

Las hembras –vacas y vaquillonas– tuvieron mayor protagonismo, con un 57% de participación. Totalizaron 20.835 cabezas, 3.300 más que las 17.494 de la semana anterior y 2.600 menos que en igual semana del año pasado.

El volumen de novillos también subió respecto a la semana anterior, de 14.281 cabezas a 15.087, por debajo de los faenados en igual semana de 2018 (17.781 cabezas).

En la reposición también hay más demanda que oferta y los ganados que aparecen logran una rápida colocación. El promedio de los terneros subió cuatro centavos la cotización a US$ 2,60 por kilo en pie en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), ubicándose un 25% por encima que en igual momento del año pasado (US$ 2,06).

Pese a la escalada de la reposición, la relación flaco/gordo (cociente entre el precio del ternero y el de novillo gordo) está en los niveles más bajos de los últimos cuatro años (1,15) debido al increíble avance del precio del novillo gordo.

En ovinos reina la firmeza en los valores desde fines de abril, con un mercado que semana a semana registra subas impulsado por el mercado chino. En la grilla de la ACG el cordero liviano subió cuatro centavos a US$ 3,91 y el cordero pesado cuatro centavos a US$ 3,94. Los borregos subieron tres centavos a US$ 3,93, los capones siete centavos a US$ 3,87 y las ovejas subieron ocho centavos a US$ 3,83.

La faena de ovinos tuvo un fuerte aumento semanal y se consolidó como la más alta del año. Se faenaron 31.969 lanares, más del doble que los 13.979 lanares de igual semana del año pasado.

Precios de exportación

La tonelada de carne vacuna exportada acarició los US$ 4.000 y mantiene la firmeza. Promedió US$ 3.960 en la semana cerrada el 12 de octubre, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El promedio es muy similar al de la semana anterior, de US$ 3.909, aunque se ubica muy por encima de los US$ 3.095 de la misma semana un año atrás.

En el acumulado del año el precio por tonelada se ubica en US$ 3.774, una suba de 5,9% respecto a los US$ 3.562 de igual período de 2018.

La tonelada de carne ovina exportada se ubicó en US$ 5.124 en la última semana, confirmando un repunte de precios que se viene registrando desde agosto. El acumulado anual, sin embargo, sigue por debajo de 2018. El promedio se ubica en US$ 4.466, un 1,7% menos que los US$ 4.544 promedio del año anterior.