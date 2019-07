El nuevo escenario de Suárez en Barcelona

A Luis Suárez no le debe haber gustado nada que Barcelona retirara su imagen de la fachada del Camp Nou, en el cartel de ingreso donde la figura del uruguayo había estado en los últimos cuatro años y en el que no estará de cara a la nueva temporada.

Con 32 años, el delantero está entrando en la recta final de su carrera en la elite del fútbol mundial y la medida del club catalán parece ser un mensaje para lo que se le viene, con la llegada de Antoine Griezmann y versiones de la prensa española que dan por concretada la llegada de Neymar al plantel, lo que abre la posibilidad de que el salteño, por primera vez desde que está en el club, pueda pasar a ser suplente si no se gana un lugar en el equipo.

En la nueva imagen en el Camp Nou se ven a los cuatro capitanes del equipo: Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto, más Jordi Alba, quien ingresa por el uruguayo. Salvo este último, los otros cuatro fueron formados en La Masía, la cantera del club.

Suárez, que junto a su amigo Messi y Piqué son los mayores referentes del vestuario blaugrana, está ante un nuevo escenario en su carrera, la cual ha estado marcada por llegar a sus distintos clubes con perfil bajo y ganarse la titularidad en base a sus goles, como ocurrió en Groningen, Ajax, Liverpool y en menor medida en Barcelona, donde arribó hace cinco años tras sus buenas actuaciones en la Premier League, pero con el reto extra de compatibilizar con el 10 argentino, lo que logró en gran forma, tanto dentro como fuera de la cancha.

La MSN y Griezmann

El posible regreso de Neymar a Barcelona tras su desabrido paso por PSG volvería a formar el tridente “MSN”, la delantera que rompió récords de goles y asistencias en sus tres años, y que conquistó el triplete –Liga, Copa y Champions- en su primera temporada juntos.

Como ha dicho públicamente Suárez, luego de la salida del brasileño a París los tres mantienen la amistad y están en contacto todo el tiempo a través de un grupo de WhatsApp.

Pero además del tridente, Barcelona sumó a otro delantero de primer nivel, Griezmann, campeón del mundo con Francia y figura de Atlético de Madrid, club con el que ya arregló su salida.

La llegada de ambos atacantes haría que sobre un puesto en los tres de ataque, salvo que el entrenador Ernesto Valverde coloque a los cuatro como titulares.

Ante esa superpoblación de delanteros, el uruguayo tendrá la amenaza de pasar a ser suplente. “El año que viene podría enfrentarse por primera vez a la posibilidad del banquillo en el Barça. Si el club azulgrana consigue cerrar las incorporaciones de Griezmann y Neymar, podría tener que luchar con el francés por un puesto en la posición de delantero”, escribió el periodista Juan Jiménez en una columna del diario deportivo español As.

Puesta a punto

A los hinchas de Barcelona no le cayó bien que Suárez renunciara a la final de la Copa del Rey para operarse la rodilla y poder estar a pleno para jugar la Copa América con la selección uruguaya. Y la bronca fue mayor cuando los catalanes perdieron la definición.

Tras esa “despedida”, el delantero deberá volver a los entrenamientos de su equipo cuando termine las vacaciones que por estos días disfruta en Uruguay junto a su familia.

A la “ciudad condal” llegará más fino, gracias a la dieta que viene realizando y de la que se pudieron ver sus resultados en la Copa América. El salteño perdió tres kilos siguiendo el plan que le marcó María Antonia Lizárraga, dietista del primer equipo de Barcelona, lo que también hizo que se recuperara más rápido de la operación de la rodilla.

“Hicimos ejercicios para recuperar bien la movilidad. Me puse en manos de la dietista que tenemos en el primer equipo. Me he quitado kilos y sí, ahora estoy más fino”, dijo a ESPN en Brasil.

La pasada temporada Suárez la terminó con números aceptables en La Liga, 21 tantos, segundo en la tabla de goleadores por detrás de Messi. Pero en la Liga de Campeones solo marcó uno, ante Liverpool por la ida de las semifinales, cortando una racha personal de más de un año sin marcar en la Champions, torneo que otra vez volverá a ser el de principal interés para los catalanes luego de la dura revancha en Anfield ante el equipo que luego sería campeón.

Además, el salteño marcó tres goles por Copa del Rey, lo que da un total de 25, los mismos que hizo en su primer año en el Barça, aunque en aquel entonces jugó 43 partidos frente a los 49 del año pasado. Esas cifras están muy lejos a los de su segunda temporada, 2015/16, cuando anotó 59 goles en 53 partidos.

Pensando en lo que se viene, la pregunta que está en el aire es si el entrenador Ernesto Valverde podrá colocar en el mismo equipo a Suárez, Messi, Neymar y Griezmann.

Barcelona tuvo una situación similar cuando tuvo en el plantel a Samuel Eto'o, Ronaldinho, Henry y Messi en sus primero años, aunque no compartieron muchos minutos los cuatro en cancha.

Valverde es fiel al clásico 4-3-3 de Barcelona y para colocar a la “MSN” más Griezmann debería pasar a un 4-2-3-1. El DT ya ha dicho que adapta su sistema a los jugadores con los que cuenta, como cuando pasó a 4-4-2 cuando Neymar se fue a PSG.

Pero en caso que no haya lugar para cuatro delanteros en el equipo, Suárez deberá ganarse el puesto, un nuevo desafío en su carrera, en la que ha tenido momentos complicados pero logró recuperarse y salir adelante.