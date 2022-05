El nuevo jugador de Aguada fue uno de los primeros basquetbolistas en declararse gay

El argentino Sebastián Vega fue contratado por Aguada como recambio del lesionado Tyreek Duren y el martes jugará frente a Peñarol la tercera semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El equipo aurinegro ganó los dos juegos anteriores.

En marzo de 2020 Vega contó que era gay, algo totalmente inusual en el mundo del deporte masculino, y que debido a esa situación consideró retirarse del básquetbol.



En la carta que publicó en redes sociales, Vega contó lo que sintió durante su primer encuentro íntimo con un hombre y la confusión que le generó esa situación.

"Eran meses de absoluta confusión personal. Me mentía a mí mismo, negaba la realidad, estaba frustrado, triste. No entendía por qué me pasaba eso a mí, yo quería ser uno más, quería encajar. Quería ser como mis compañeros y amigos. Y me empecé a hundir. Percibía como que mi profesión y mi vida personal iban por caminos diferentes al punto tal que llegué a considerar el retiro del básquet, que es lo que más amo en la vida, para dedicarme a algo que me permitiera tener una vida sentimental más tranquila, alejada de la exposición. Realmente no sabía qué hacer", expresó.

Vega, nuevo jugador aguatero

Luego recordó el momento de contárselo a su padre, "con mucho miedo (terror diría), dando por sentado que me iba a echar de casa" y se llevó una sorpresa porque "fue un tremendo alivio encontrar respaldo en mi familia, más allá de que les costara asumirlo".

Luego pudo contárselo a sus amigos de Gualeguaychú. "Estaba cansado de mentir, de decir que andaba con mujeres cuando en realidad no era así".

Luego, ya jugando en Comodoro de Rivadavia, "tomé coraje y le conté a un gran amigo todo lo que venía viviendo. Temblando pude decirle que era gay. Su reacción fue súper natural...".

"Quería y necesitaba sentirme más libre. Había pasado demasiados años en la sombra", agregó el basquetbolista, quien sintió entonces que su orientación sexual "no modificaría mi situación personal, lo que yo era como persona. Tenía mucho miedo de quedarme sin trabajo".

Indicó que al contarlo públicamente su objetivo fue "poder cerrar una etapa y sentirme libre de una vez. Libre de culpa, de sentirme en falta. Demostrarle a todos, y a mí mismo, que mi profesión y mi vida personal o sentimental pueden ir por el mismo camino. Que puedo ser gay y seguir jugando al basquet con el compromiso que tuve desde que debuté en la Liga".

A continuación la carta: