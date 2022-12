"El país busca venganza": los jugadores ghaneses recuerdan la victoria de Uruguay en Sudáfrica 2010

La selección de Ghana se prepara para el partido contra Uruguay, este viernes a las 12 horas, por la definición del Grupo H del Mundial de Qatar 2022.

Desde que se conoció el cruce, desde ambos países se recordó el partido por los cuartos de final de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay venció por penales a los ghaneses tras un penal errado en el último minuto por la selección africana y la "picadita" de Sebastián Abreu.

A pesar de que en la previa del Mundial jugadores como Mohammed Salisu reconocieron sus ganas de vengar ese resultado, en los días previos al partido el técnico Otto Addo desacreditó que haya deseos de revancha en el plantel africano. "Para nosotros, lo que pasó en 2010 es muy triste pero no lo podemos cambiar. Miramos hacia adelante y queremos ganar este partido", aseguró este jueves.

Sin embargo, este miércoles Gideon Mensah, lateral izquierdo de la selección ghanesa, admitió que el plantel no busca venganza, pero su país sí: "No estamos buscando venganza. No lo estamos. El país y algunas personas, sí, la buscan".

Mensah declaró que aquella victoria de Uruguay "no fue un buen sentimiento" para el pueblo ghanés. "Esperábamos ganar cuando tuvimos el penal por la mano, por lo que no fue bueno para nosotros. Para los jugadores ahora es como cualquier otro juego. Necesitamos tres puntos, no importa si la gente dice que es venganza, igual necesitamos obtener tres puntos", enfatizó el defensa africano en declaraciones consignadas por Ghana Soccernet.

Este jueves el mediocampista Thomas Partey también recordó el histórico partido en Sudáfrica, y aseguró que es un encuentro "totalmente diferente" en el que saben qué "hacer para ganar".

"Yo era muy joven. Tuvimos la oportunidad de anotar ese penal, pero no pudimos. Enfrentamos el juego de mañana bien preparados, sabemos qué tenemos que hacer para ganar. Debemos trabajar duro y seguir el plan de nuestro entrenador", afirmó el jugador del Arsenal inglés.

"Lo que pasó hace doce años quedó en la historia y estará en nuestras cabezas, pero este es un partido totalmente diferente", agregó Partey.

El mediocampista, referente de la selección africana, expresó que el objetivo de Ghana es "mostrar que podemos competir con todos" y "ganar".

También elogió a la selección uruguaya , en especial a Rodrigo Bentancur: "Es un muy buen mediocampista. Conocemos su calidad. Su equipo entero, en general, tiene muy buenos futbolistas".