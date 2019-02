Mundo > ABUSO

El papa promete "máxima seriedad" en el combate contra la pederastia

El discurso fue mal recibido por algunas víctimas presentes en Roma para la contracumbre, que esperaban una respuesta más contundente: "Sólo 'bla, bla'. Todo culpa del diablo. No me sorprende, me decepciona", dijo un concurrente