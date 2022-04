El pedido de Arambarri a Getafe ante el cariño del club y sus hinchas por los uruguayos

El volante Mauro Arambarri, uno de los cinco uruguayos en el plantel de Getafe de España, expresó que “estaría bueno” que el club tuviera una camiseta celeste en la próxima temporada, como reconocimiento a los jugadores uruguayos.

“La temporada que viene estaría bueno que el Getafe hiciera una camiseta celeste, ¿no? Hay que decírselo a la marca que nos la haga”, dijo en entrevista con Marca.

El volante formado en Defensor Sporting señaló que los celestes son muy queridos en el club. “Al presidente le gusta mucho el tema de los uruguayos. Y a la afición también, nos lo hacen saber mucho”.

Lluis Gene / AFP Arambarri en Getafe

Arambarri también se refirió al año que han tenido sus compatriotas. “Me alegro mucho por todos”, expresó. “Por 'Mathi' (Olivera) que la está rompiendo este año, que ya lo venía haciendo muy bien pero este año es de los mejores del equipo. Damián (Suárez) lleva mucho tiempo y ya superó esa cifra que no cualquiera puede (al superar los 238 partidos y ser el jugador con más presencias en la historia del club)”.

EFE

Damián Suárez marca a Luis Suárez

“Esperemos que todo siga bien”, agregó.

Consultado por el juvenil Gastón Álvarez, quien llegó este año al club desde Boston River y aún no ha debutado, si bien fue suplente en 10 partidos, expresó que es “un jugador muy serio, que escucha mucho”. “Yo soy muy joven y tampoco puedo dar muchos consejos (risas), pero cuando intento decirle algo me escucha. Va a aprender muchísimo”.

El otro uruguayo en el plantel es Erick Cabaco, a quien no se mencionó. El ex Rentistas y Nacional tuvo recientemente un entredicho con el entrenador, por lo que fue separado del plantel.

EFE/Emilio Naranjo

Maksimovic y Arambarri

La renovación y Catar 2022

Arambarri también fue consultado por su renovación con Getafe y prefirió no profundizar. “Es un tema que prefiero no hablarlo, ya que no está cerrado todavía. Vamos a ver qué pasa”.

“Tiene que vestir esa camiseta celeste”, le dijo el periodista.

“Esperemos la temporada que viene vestir la celeste... pero la de Getafe”, respondió el volante.

“Cuando sí la va a vestir es en noviembre, ¿verdad?”, le preguntaron en referencia al Mundial de Catar.

@Uruguay

Arambarri en la selección

“Ojalá, es un sueño para todo jugador”, señaló el mediocampista que ha estado en las convocatorias de Diego Alonso, ingresando en los primeros partidos del DT frente a Paraguay y Venezuela.

“Creo que para el club también estaría bueno que estemos los tres uruguayos (él, Olivera y Damián Suárez, quienes han sido convocados por Alonso) en el Mundial. Va a depender de la pretemporada, de cómo arranque la temporada que viene y hay que seguir”.

Getafe juega el próximo lunes (16:00) ante Betis de Manuel Pellegrini, uno de los mejores equipos de la temporada, y de ganar darían un gran paso para lograr la permanencia, tras un comienzo de temporada muy difícil con un solo punto en los ocho primeros juegos.

EFE/Rodrigo Jiménez

Arambarri en Getafe

"La temporada que hemos hecho tiene mucho mérito porque los primeros ocho partidos, un punto.... Es complicado llegar a tu casa, que te aguante tu mujer, tus hijos... No es fácil. La gente no lo ve pero estaría bueno que lo sepan. Nosotros nos preocupamos porque no nos salen las cosas. El jugador es el primero que quiere ganar y salir de ahí tiene muchísimo mérito", dijo el uruguayo.