El pequeño productor que al primer ataque de perros perdió 10 años de trabajo

Daniel Caldera es productor rural, tiene un campo cerca de Tala, en Canelones, cría ovinos Texel y este viernes fue protagonista de algo que hasta ahora solo había visto en las noticias: su majada fue atacada por perros y más de la mitad de sus ovejas murieron.

Hace 10 años que cría ovinos, entró en el rubro por un proyecto de la Sociedad de Fomento Rural de Tala, en el que obtuvo asesoramiento técnico, financiamiento y apoyo para iniciarse en la cría de estos animales. Se desarrolló en la cría de animales de doble propósito (para producción de carne y lana) y eligió la raza Texel para trabajar en el mejoramiento genético. Desde que comenzó, todos los años sufrió algún caso de abigeato, pero hasta el momento, ataques de perros no había sufrido.

No vive en el predio, pero todos los días va allí a trabajar. Este viernes no pudo ir en la mañana, y cuando llegó, sobre el mediodía, se encontró con algo que lo dejó sin palabras, según contó a El Observador: sus 65 ovejas habían sido atacadas. Si bien algunas estaban con vida, ya la mayoría había muerto. “Todas están mordidas, no hay ni una que no estuviera mordida”, resaltó.

Hasta el momento murieron 38 ejemplares, y según dijo, hay muchas que están muy heridas y espera que mueran en las próximas horas.

Daniel Caldera

Todas las ovejas sufrieron heridas.

Tiene una pequeña cabaña

Algunas de las ovejas que murieron eran puras y algunos de los machos que murieron eran carneros de alto valor genético que había comprado hace poco tiempo, pensando en prepararlos para alguna exposición. Generalmente esos reproductores están encerrados, pero como están en época de encarnerar, estaban sueltos, explicó.

Daniel Caldera

Varios carneros de alto valor genético murieron en el ataque.

En su predio realiza una cría intensiva y por eso el predio está dividido en parcelas que, como todo el campo, está cercado con cercas eléctricas. El productor tiene una pequeña cabaña de Texel, que tras este ataque vio la genética muy afectada.

Daniel Caldera

Fueron cuatro los perros que atacaron a los ovinos.

Los perros volvieron dos veces

Fueron cuatro los perros que protagonizaron el ataque; lo sabe porque después de hacer la denuncia, cuando la policía visitó el campo en la tarde, los cuatro canes volvieron al predio. Fue allí cuando los persiguieron, pero encontraron solo a uno, aunque tienen fotos de todos.

Según contó, uno de los perros se dirigió a una casa en la ciudad de Tala, y si bien el productor pidió el apoyo de un oficial de policía para ir a hablar con el dueño del animal, no lo acompañó; de todas maneras, según supo luego, las autoridades fueron a la casa para hablar con el responsable del perro.

Después de hacer la denuncia penal y también ante el Ministerio de Ganadería y Pesca (MGAP) –organismo del que no obtuvo respuesta– Caldera debió enterrar a los animales muertos. Hizo guardia en el campo durante la noche, y en ese momento, los perros volvieron a ir, aunque no los pudo agarrar, porque se escaparon.

Daniel Caldera

El productor debió enterrar a más de la mitad de su majada.

“Es muy doloroso lo que me pasó, ha sido uno de los golpes más grandes que he tenido como pequeño productor que soy. Esto tiene que dejar de pasar”, comentó.

¿Cómo volver a empezar?

Caldera no ha cuantificado el daño en dinero, pero una de las cosas que más le duele es haber perdido, en un momento, muchos años de trabajo. Principalmente en el mejoramiento genético que ha impulsado en su majada, en la que ha invertido mucho dinero.

Ahora, la pregunta que se hace junto a su familia es cómo seguir tras este ataque. “Es fácil pensar que tenemos que volver a empezar, pero, ¿cómo? A mí nadie me ofreció una ayuda, he hecho la denuncia y nadie me da respuestas, y esto no es fácil”, concluyó.