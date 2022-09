El precio de la cebolla por las nubes: el caso del productor que se cansó y se jubiló

Gerardo Martínez, un experiente granjero, expresidente incluso de la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC), puso de ejemplo lo que vivió en los últimos dos años para explicar por qué el precio de la cebolla está por las nubes, y no baja.

Eso es algo que ha pasado, pasa y pasará, admitió con pena y resignación. Y luego contó: “El año pasado la producción de cebolla fue muy importante, superó abiertamente a la demanda y el precio, obviamente, se desplomó, perdimos mucha plata”.

Dijo, para ponerle un número a la pérdida, que por cada bolsa de 20 kilos vendida el productor perdió $ 30. Ni siquiera pudo empatar.

Entonces, “el que tiene espalda, o apuesta a varios rubros y le fue bien en otro y emparejó las cuentas, siguió adelante y este año plantó cebolla, pero seguramente plantó menos”.

Ese no fue su caso: “Yo me cansé, no me dieron ganas de seguir, me jubilé”, agregó.

Martínez dijo que el año pasado, cuando la cebolla tenía un precio muy bajo y el productor la pasó mal, nadie puso el grito en el cielo.

Este año, en cambio, cuando está cara, simplemente porque se plantó menos, se produjo menos y la importada no ingresó a un precio mucho más bajo, el precio subió, “y como siempre está la fácil de pensar que el productor se llena de plata”.

Juan Samuelle

El precio de la cebolla en uno de los puestos del MAM.

En la actualidad, detalló, ya no queda en plaza cebolla del sur, del litoral norte llega poca y la importada no está en la plaza local a un precio que haga bajar el valor al consumidor.

También dijo que es habitual que tras un año de precios altos en un rubro, en este caso la cebolla, en general se salga a plantar más para la campaña siguiente y así el precio bajará, por la mayor oferta de producción.

"Eso, malo para el granjero, es bueno para Doña María", expresó.

Por último, lamentó un dato que conoció recientemente, en cuanto a que siguen bajando la cortina muchos productores, incluso mencionó como dato que en el último año fueron 200 los que salieron del sistema productivo.

Lo que subió y lo que bajó

El Observatorio Granjero destacó este lunes 26 que la jornada en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) transcurrió con menor ingreso de público comprador con relación al inicio de la semana y con un levante enlentecido, debido al inicio de las vacaciones de primavera y el pronóstico de precipitaciones para las próximas jornadas.

Se registraron descensos en los precios de referencia de boniatos, tomate redondo, zapallito, berenjena, coliflor, brócoli, frutilla y alcaucil.

Hubo aumentos en los valores de cebollas, calabacín, morrón Verde, arveja, cebolla de verdeo y manzana Granny Smith.

Como novedad se registró el ingreso de cebolla roja de reciente cosecha del litoral norte y boniato de origen argentino y brasileño.

Los precios mayoristas

Según datos de la UAM, al inicio de esta semana el precio mayorista (al consumidor se incrementa notoriamente) de la cebolla nacional iba de $ 70 a $ 85 por kilo dependiendo del calibre, la calidad y la variedad, la brasileña de $ 75 a $ 105 y la argentina de $ 70 a $ 85 por kilo.

En puestos de Montevideo, con base en un relevamiento realizado este lunes, en ningún caso se encontró al producto por menos de $ 100 el kilo.

Leonardo Carreño

La oferta actual en el mercado interno es sobre todo importada.