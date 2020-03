El precio de la leche tarifada subió 7% y quedó en $ 31,30 por litro al público

El precio de la leche pasteurizada, fresca, entera y envasada en bolsas de polietileno que se vena al público experimentó un incremento de $ 2,1 por litro (+7%) y ahora pasó a costar $ 31,30 por litro, según un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas. El ajuste se definió el jueves 26 y desde el pasado fin de semana los comercios minorista ya comenzaron a cobrar el nuevo valor, según constató El Observador. El ajuste surge de la revisión semestral de la paramétrica que define el Poder Ejecutivo para actualizar el precio de este producto.

En el decreto ministerial se especifica que en caso de ser entregada a domicilio, experiencia que se ha incrementado en el actual escenario de medidas tendientes a minimizar los impactos del covid-19 (coronavirus), el precio es $ 31,60 por litro. A la vez, el precio al comerciante minorista debe ser $ 30,76 por litro.

Del los $ 2,20 por litro de aumento, a los tamberos les llegará $ 0,10 por litro, que no es mucho, pero en estos tiempos es muy bienvenido, según dijeron productores de leche consultados este lunes por El Observador. No obstante, se aclaró que en este caso el aumento no fue expresamente solicitado por las gremiales de productores. Los tamberos de Conaprole están recibiendo actualmente unos $ 12 por litro de leche.

El ajuste anterior se había realizado en agosto del año pasado. En este oportunidad, el precio de la leche tarifada al público subió $ 2,20 por litro, al pasar de $ 27 a $ 29,20.

El consumo interno cae

Por otro lado, fuentes vinculadas a Conaprole, la mayor industria láctea nacional, señalaron que el consumo de ese tipo de leche viene disminuyendo y se sitúa actualmente en unos 150 mil litros diarios.