El precio del novillo gordo aumentó 16% interanual en 2019

En 2019, los mejores novillos promediaron US$ 3,82 por kilo en cuarta balanza, un aumento de 16% respecto a los US$ 3,28 del año anterior y fue el tercer año consecutivo de suba. La tendencia fue de aumento durante todo el año con máximos de US$ 4,35 por novillos, exceptuando los dos últimos meses.

Esta semana, el mercado de la hacienda gorda volvió a bajar. Con muy pocos negocios concretados, escasa oferta y disparidad de precios entre plantas.

Algunas industrias siguen sin actividad y otras redujeron su operativa.

Valores de referencia

En novillos la referencia se ubica entre US$ 3,90 y US$ 3,95 por kilo en cuarta balanza, pudiéndose lograr los US$ 4 por ganados de excelente calidad y lotes voluminosos.

Para la vaca, los negocios fueron concretados esta semana en el eje de los US$ 3,70. En ambos casos los valores están un 20% por encima que los de un año atrás.

“La industria tiene incertidumbres respecto a la cancelación de negocios de exportación de carne vacuna con China y está sobre stockeada de carne, lo que le pone presión al mercado”, explicó un consignatario.

El mercado de reposición está estable con pocos negocios concretados y con demanda por piezas de cría.

En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el promedio de los terneros se mantuvo en US$ 2,51 por kilo en pie, mientras que los terneros para la exportación en pie subieron cuatro centavos, a US$ 2,53.

La vaca de invernada bajó seis centavos, a US$ 1,76.

Faena de vacunos baja 5% interanual

Luego de cinco años, la faena totalizó 2.225.497 animales, la más baja desde 2014 según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carne (INAC).

La diferencia entre la faena de este año y la de 2018 se ha ido acentuando en el segundo semestre del año, coincidiendo con una escasez de oferta mayor, inversamente a lo que sucedió en 2018 que tuvo un segundo semestre de faena elevada.

La escasez de novillos por una fuerte exportación en pie en los últimos dos años llevó a un descenso de 8,4% interanual en la faena de esta categoría de 1.110.427 de cabezas en 2018 a 1.017.180 en 2019, consolidándose como la actividad más baja en nueve años para esta categoría.

La faena de hembras –vacas y vaquillonas– también bajó respecto a la del año pasado.

Del total de la faena el 53% o 1.163.441 millones son hembras, 858.053 vacas y 305.388 vaquillonas, una caída de -3% y un aumento de 3% respectivamente frente al mismo período del año pasado.

En la semana cerrada el 28 de diciembre, la faena se redujo a la mitad, algo más de 25.000 reses alcanzando el menor volumen desde la primera semana de enero, debido a una escasez de nuevos negocios concretados y a una menor actividad en las fiestas.

Las hembras –vacas y vaquillonas- tuvieron un 58% de participación. Totalizaron 15.013 cabezas (también el menor volumen desde enero), 47% menos que las 28.292 de la semana anterior pero 40% más que en igual semana del año pasado (10.699 cabezas).

La faena de novillos tuvo un descenso aún más marcado. Se faenaron 10.337 cabezas, 54% menos que los 22.395 de la semana anterior y casi el doble que en igual semana del año pasado (5.734 cabezas).

Lanares firmes en todas las categorías y con valores récord

El cordero liviano subió tres centavos a US$ 4,11, el cordero pesado subió dos centavos, a US$ 4,12 por kg a la carne. Los borregos subieron un centavo a US$ 4,11, los capones subieron siete centavos, a US$ 3,97 y las ovejas subieron seis centavos, a US$ 3,92.

En la última semana de 2018 se faenaron 31.338 lanares, 4.300 menos que la semana pasada (35.665) y 10.000 más que en igual semana del año pasado. Las ovejas representaron apenas el 13% de la faena con 4.003 cabezas, casi tres veces más que en igual semana del año pasado. Los corderos tuvieron una participación del 71% como es característico en este momento del año (22.168 cabezas).