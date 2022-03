El precio del petróleo por las nubes: cómo le pega a los números de UTE

Los primeros meses del 2022 no fueron favorables para la producción hidroeléctrica. El déficit hídrico hizo que las represas disminuyeran su generación a casi la mitad en comparación al año anterior que también fue complicado.

Esto llevó a que durante enero y febrero UTE duplicara la generación de energía eléctrica a partir de fuentes térmicas en base a gasoil para abastecer la demanda en meses de verano, y al mismo tiempo cuidar lo máximo posible el agua de los embalses.

Hasta la fecha, la generación térmica totalizó 778 gigavatios hora (GWh), y representó el 34% del total de generación anual, casi a la par de la eólica que significó el 37%. La hidráulica fue apenas un 19%. El resto se reparte entre biomasa y solar.

Eso implicó que el ente ya desembolsara parte de los US$ 300 millones que tiene presupuestados para consumo de combustibles en 2022, afirmó el lunes la presidenta de UTE, Silvia Emaldi a radio Carve sin entrar en más detalles. Esto se da en un contexto de fuerte suba en los precios internacionales del petróleo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los futuros de crudo Brent cerraron a US$ 123 (+4,3%) por barril en el arranque de semana. El barril de Brent del mar del Norte —de referencia para Ancap— rozó los US$ 140 al inicio de la jornada en Asia este lunes, cerca de su récord absoluto de US$ 147,50 alcanzado en julio de 2008.

Emaldi reconoció que esa situación puede “afectar”, en la medida en que el costo de los combustibles se “dispare” más allá de los valores actuales y se tenga que seguir utilizando para generación, según informó radio Carve. De todas maneras, valoró positivamente las lluvias de los últimos días que han permitido reducir el uso de las centrales térmicas al menos por el momento, con guarismos diarios de participación de energías renovables que han vuelto a niveles de 97%.

“Esperamos se intensifiquen las lluvias estos días para permitir que podamos seguir usando nuestras centrales hidráulicas, así como Salto Grande que lo hemos empezado a usar estos días luego de dos meses. (…) Esperamos que las lluvias puedan mejorar la situación, sino el costo, dado el incremento que estamos viendo muy importante de los precios internacionales (del crudo) puede ser más complicado para lo que son las finanzas de UTE”, alertó la presidenta del ente. Inicialmente las previsiones manejadas por la empresa proyectan que a partir de fin de marzo empezarían las lluvias con ratios normales.

Para esta semana los modelos prevén precipitaciones para las cuencas del río Negro y la inmediata de Salto. Salto Grande prevé aportes semanales medios del orden de 1.400 m3/s (metros cúbicos por segundo), según datos de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).

El año pasado, UTE tuvo un Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD) de US$ 975 millones, de los cuales US$ 397 millones correspondieron a la generación con combustibles fósiles. De esa cifra hubo US$ 226 millones que fueron utilizados para atender la demanda del mercado local, un gasto mayor a lo previsto inicialmente; el resto se utilizó para exportación .

Incluso durante algunos meses se recurrió al Fondo de Estabilización Energética (FEE) que tenía unos US$ 51 millones. Ese fondo se nutre de aportes variables trimestrales que hace UTE cuando la generación hidráulica supera determinados niveles, aspecto que no ha ocurrido en los últimos meses. Al cierre del año pasado, el FEE tenía en caja apenas US$ 500 mil, según el último balance publicado. El factor que mitigó el aumento de costos el año pasado fueron los ingresos millonarios por exportación de energía a Brasil que se concentraron sobre la última parte de 2021.

Exportaciones y contratos

Por otro lado, semanas atrás el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz señaló a E Observador que para el primer semestre hay dos puntos claves para las finanzas de la empresa. Uno refiere a las exportaciones de energía que la empresa necesita retomar para incrementar ingresos.

El mes pasado se comenzó a trabajar con Brasil con el objetivo de un acuerdo que permita comercializar energía de manera estable, y que no sea solo algo coyuntural como hasta ahora, según informó el Ministerio de Industria y Energía. El otro punto son los contratos que el ente tiene con generadores privados de energía por los que paga unos US$ 500 millones anuales, y que se aspira a poder renegociar. Es decir, estirar los plazos de duración de los contratos para reducir el monto anual que UTE le paga a estos generadores privados de energía eólica en su mayoría.