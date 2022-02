UTE busca renegociar contratos millonarios con generadores privados de energía eólica

En la siempre cargada agenda de temas que tiene UTE, hay dos puntos que en este primer semestre aparecen como claves para las finanzas de la empresa y cuya evolución puede mover la aguja. Uno refiere a la dinámica de las exportaciones, el otro, a los contratos que el ente tiene con generadores privados de energía por los que paga unos US$ 500 millones anuales.

Por un lado, la empresa necesita retomar las exportaciones de energía a Brasil. Actualmente la programación inicial prevé ingresos por exportación de US$ 130 millones para el año en una proyección conservadora. Esas cifras toman en cuenta que hoy no se tiene un contrato firme con Brasil, país que durante buena parte del año pasado golpeado por la sequia compró energía por unos US$ 600 millones.

El representante de Cabildo Abierto en el Directorio de UTE, Enrique Pées Boz, dijo a El Observador que “hay que intentar que el cisne negro” de la exportación “siga con algunas plumas más” durante el 2022. Sobre fin de 2021, hubo los primeros contactos con el objetivo de cerrar un acuerdo energético con Brasil, y se prevé retomar negociaciones en el corto plazo. El objetivo pasa por tener un flujo estable de venta “a precios aceptables” que favorecería la cuenta de ingresos y que además permitiría planificar mejor la generación en Uruguay.

Por otro lado, Pées Boz entiende necesario “intentar” reducir los costos. Un “costo fijo millonario” son los contratos PPA (por sigla en inglés de Power Purchase Agreement firmados a partir de 2010, en su mayoría con generadores eólicos a través de distintos llamados a licitación que hicieron hace una década atrás en el marco del cambio de la matriz energética.

Por esa vía UTE compra la mayor parte de la energía eólica a empresas privadas que tienen contratos con el ente energético por plazos de 20 años. Esos acuerdos también contemplan que el ente tenga que pagar por la energía que no utiliza, pero que los generadores están en condiciones de suministrar a la red.

“La idea es que dado que son contratos que no se pueden violentar porque está en juego la propia imagen país, tiene que ser como de un acuerdo. Tiene que ser un ganar-ganar. Pensamos que se pueden ofrecer condiciones que los productores privados entiendan que les vienen bien a ellos y que bajando los precios, por ejemplo, tengan un plazo extendido del proyecto. En proyectos que son muy rentables ofrecer más años no deja de ser tentador”, consideró el director de UTE.

“Por otro lado, como todos esos proyectos de alguna forma tienen financiación bancaria, a lo mejor algún banco está dispuesto a apoyarnos en también llegar a acuerdos y refinanciar deudas. Es todo un paquete que estamos estudiando y analizando con el objetivo de que esos US$ 500 millones que terminan comprometiendo y llevando los costos a las tarifas de los usuarios podamos reducirlo”, apuntó. En la actualidad, UTE paga entre US$ 70 MWh y US$ 75 MWh en promedio por los contratos eólicos que tiene activos. La potencia de energía eólica que está instalada en el país ronda actualmente los 1.500 MW de los 2.200 MW de fuentes renovables.

El tema está siendo analizado por las autoridades de UTE con el objetivo de reducir los costos fijos que se considera “perturban” el análisis económico financiero cuando se lo mira desde la perspectiva de los usuarios. En una entrevista con El Observador, el jerarca ya había expresado preocupación por el peso que ganó la generación privada de energía en la última década y por la forma en que se dio el cambio de la matriz eléctrica. En esa oportunidad lo comparó con un “monstruo” que “fue creciendo” y que impacta en los costos actuales y futuros de la empresa.

Pées Boz dijo a La Mañaña que si no se logra avanzar en el tema exportaciones y de los contratos "se enfrentará un gran problema", porque no alcanzarán los ingresos aumentados 3,5% (ese fue el ajuste tarifario de enero) para "bancar los egresos". "Lo que cae cuando pasa eso, es la disponibilidad. Depende de nosotros", alertó.