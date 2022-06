El precio promedio de la hectárea arrendada aumentó 25% el año pasado

Durante 2021 se realizaron 2.543 contratos de arrendamientos de tierras, lo que implica un aumento del 9% respecto al año anterior. El dato, divulgado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), corresponde al estudio estadístico Precio de la tierra, que también reveló que la superficie arrendada durante el año pasado superó las 909 mil hectáreas, manteniéndose estable si se compara con 2020.

El monto total de las operaciones fue superior a los US$ 122 millones, con un precio promedio de US$ 134 por hectárea por año, con una importante corrección al alza (25%) con respecto al precio medio de los contratos inscriptos en 2020.

Una segunda mitad de año mejor

Los distintos indicadores se incrementaron en la segunda mitad de 2021: en el semestre julio – diciembre se celebraron 1.337 contratos, involucrando 474 mil hectáreas y algo más de US$ 73 millones, con un precio promedio de US$ 155/ha/año.

Aumento en casi todos los rubros

Se evidenció un aumento del precio de las rentas para todos los rubros agropecuarios, a excepción de la renta forestal que disminuyó su precio a razón de 12% menos en comparación con 2020.

Los precios medios de las rentas para ganadería, agrícola-ganadero y agricultura de secano fueron de US$ 71, US$ 153 y US$ 324 por ha al año, respectivamente. Estos rubros acumularon casi 804 mil hectáreas por un monto de US$ 108 millones, representando el 89% del monto total transado en el periodo.

En comparación con el año 2020, aumentó el área arrendada para los destinos ganadero-arrocero, forestal, arrocero estricto, lechero-ganadero y agrícola-ganadero.

Por su relevancia, los campos para ganadería involucraron el 55% de la superficie para el año –encontrando una disminución de 11% en referencia al ejercicio anterior – con un valor medio de US$ 71 por hectárea, equivalente a un 5% más que los promedios registrados en dicho ejercicio.

Con base en lo indicado por un mapa de calor asociado a los padrones arrendados en el año, destacando tres zonas: el centro de Soriano con rentas agrícolas y agrícolas-ganaderas, el noroeste de Río Negro enfocado a la agricultura de secano y el este de Treinta y Tres donde se destacaron los contratos arrocero-ganadero.

Juan Samuelle

Menos en el rubro forestal, las rentas subieron.

Demanda en Paysandú, Soriano y Río Negro

Los departamentos con más superficie arrendada fueron, por su orden, Paysandú, Soriano y Río Negro, sumando un área de 279.171 hectáreas (31% del arrendamiento del año), constituyendo el 46% del monto total.

Soriano, Colonia y Río Negro fueron los departamentos con los registros de mayor precio medio de renta (US$ 268, US$ 223 y US$ 214 por hectárea en su orden).

En el otro extremo, los contratos que se acordaron a menores valores correspondieron al departamento de Rivera con un promedio de US$ 57 por hectárea al año.

Los precios de los arrendamientos presentan una amplia variación, sin perjuicio de ello el mayor número de operaciones y de superficie arrendada se observó en el tramo entre US$ 50 y US$ 100 (asociado al destino ganadero) que acumuló algo más de 356 mil hectáreas, lo que equivale al 39% del total arrendado en 2021.

DIA

En el extremo superior de la escala con operaciones por más de US$ 300 por hectárea, se triplicó el número de contratos y se multiplicó por 3,5 la superficie operada pasando de 28.534 ha a 102.429 ha en el pasado año, con un incremento en los valores medios que pasó de US$ 329/ha/año para el 2020 a los actuales US$ 386/ha/año.

El mayor número de operaciones se vinculó con los contratos a dos años, que concentraron casi unas 218 mil hectáreas. Es trascendente remarcar el aumento por segundo año consecutivo del área transada en los contratos de mediano plazo (entre 4 y 5 años), que representaron el 26% de la superficie del ejercicio 2021 algo más de 235 mil hectáreas. Estos últimos fueron los que obtuvieron el precio medio más bajo US$ 114/ha/año, con una marcada participación de la renta ganadera seguida de las rentas agrícolas-ganaderas, representando el 51% y 25% respectivamente del área arrendada para dicho plazo.

Juan Samuelle

Los negocios en este segmento, en 2021, superaron los US$ 122 millones.

Los resultados de 22 años de estudio

La serie Precio de la Tierra elaborada con la metodología actual tiene 22 años ininterrumpidos de difusión (desde enero de 2000 a diciembre de 2021), habiéndose registrado durante dicho lapso 47.400 contratos de arrendamiento, sobre 16,8 millones de hectáreas y por un monto total algo superior a los US$ 1.805 millones. El valor medio anual de las rentas en dicho período alcanzó a US$ 107 /ha/año, oscilando entre un mínimo US$ 24/ha/año para el año 2002 y un máximo de US$ 174/ha/año para el año 2014.