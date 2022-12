El presidente chileno Gabriel Boric afirmó que el país necesita “recuperar el sentido de la autoridad"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que la “violencia se naturalizó en la sociedad” y que es necesario “recuperar el sentido de autoridad”, al hacer un balance de su primer año de gobierno.

En una entrevista televisiva, el mandatarioadmitió que el inicio de su mandato fue complejo debido a las circunstancias en la que se encontraba el país aunque, pese a eso, valoró el rumbo que tomó su gobierno, iniciado el 11 de febrero de este año.

“Diría que recibimos un país en una situación bien crítica después de la pandemia, el estallido social, mucha desconfianza en las instituciones, y cerramos el año con un país que está andando, con un país que ha logrado encauzar sus conflictos y con muchos desafíos”, aseguró.

El presidente también adelantó lo que será el 2023 para el país, al afirmar tener “un moderado optimismo”, pero consciente de que “particularmente el primer semestre no va a ser fácil en términos económicos”.

Boric, además, aprovechó para criticar el ambiente político del país, al recordar distintos hechos en los que los legisladores brindaron, según su lectura, un “show” que demuestra que no “están a la altura de sus cargos”, situación que “le hace un gran daño a la convivencia”.

Respecto a la violencia que vive el país, el mandatario fue categórico y se refirió a la agresión que sufrió su hermano por un grupo de desconocidos a las afueras de la Universidad de Chile,la principal casa de estudios, el pasado 1 de septiembre.

“Fue muy frustrante ver cómo le pegaban a él. Terminó con heridas de consideración. Pero además la violencia se naturalizó durante mucho tiempo en nuestra sociedad, donde había gente que se sentía con la facultad y la impunidad de poder destruir un local y que si alguien los paraban sencillamente desconocía todo tipo de autoridad. Hay que recuperar el sentido de autoridad”, enfatizó Boric.

Finalmente, el mandatario también se refirió a una de las principales demandas que ha tenido durante el año que finaliza, como es la entrega de indultos a los presos del estallido social del 18 de octubre de 2019.“Lo estamos trabajando en conjunto con las familias y prefiero ser cauto, pero hay un trabajo en curso”, señaló.

En esa línea, defendió la idea de instalar un memorial a víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el estallido social que sacudió el país.“Tiene que haber un espacio de memoria. No quiero un espacio de división, pero que no me digan que por ejemplo el Museo de la Memoria es un espacio de división, que fue lo que argumentó la derecha durante mucho tiempo cuando se estaba construyendo”, recordóBoric.

Por último, al ser consultado sobre a quién pondría como monumento de la Plaza Italia, principal punto de reunión, celebraciones y manifestaciones del país, tras la remoción del general Manuel Baquedano, el mandatario eligió a la poetisa chilena Gabriela Mistral.

"Que sea la primera mujer y latinoamericana en ganar el Nobel, maestra autodidacta de región, que haya dedicado su obra a los pobres del Valle del Elqui. Su palabra viene como de otro mundo, de la Biblia, de lo indígena", valoró el mandatario, quien agregó que "es una figura tremenda, un símbolo potente que podría ser un elemento de encuentro".