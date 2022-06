“¡El próximo de Uruguay!”: así conquistó Darwin Núñez a Jurgen Klopp

Los cruces entre Liverpool y Benfica por los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones, disputados en abril, le terminaron de convencer al entrenador de los ingleses, el alemán Jurgen Klopp, de fichar a Darwin Núñez, el delantero uruguayo que firmará con el club de Anfield.

En el marco de esos partidos, el técnico germano dijo conocer al atacante celeste, a quien elogió en conferencia de prensa.

Antes del primer partido de la llave, en Lisboa, cuando se le preguntó cuán crucial iba a ser detener a Núñez, Klopp dijo: "No es el único. ¡Tienen un muy buen equipo, tengo que decirlo! Un muy buen equipo con una buena manera de jugar".

"Pero sí, él es su hombre peligroso, es un buen delantero”, agregó.

AFP Darwin en uno de los partidos ante Liverpool

“¡El próximo de Uruguay! No sé cómo van a jugar juntos: Edinson Cavani, Luis Suárez y él en un mismo equipo”, dijo, adelantándose a una eventual situación que le podría ocurrir al entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, en el Mundial de Qatar. “Probablemente eso también sea un desafío”, agregó.

"Pero él es un chico top”, señaló Klopp. “Y sí, los goles que anotó, obviamente el que hizo contra Ajax en Ámsterdam, fue enorme, grande. Y en la fase de grupos (contra Barcelona) también”, dijo sobre los tantos que le marcó a los de Países Bajos, uno en la ida y otro en la vuelta de octavos, y al Barça, dos de visitante en el Camp Nou por la fase de grupos.

“Así que no es tímido”, dijo el alemán, quien sabía que en el partido previo el artiguense no había sido titular porque había jugado días antes con la selección. “Así que esperamos que sea titular y tenemos que asegurarnos de que no reciba muchos balones", dijo Klopp.

Aquel primer partido en Lisboa tuvo victoria 3-1 para Liverpool. Darwin marcó el gol de su equipo para el descuento parcial 2-1, al aprovechar un error defensivo del francés Ibrahima Konaté.

La revancha sería a la siguiente semana en Anfield, estadio que dos meses después pasó a ser la casa de Núñez, donde otro uruguayo, Luis Suárez, hizo delirar a los hinchas.

Klopp nuevamente fue consultado por Darwin.

“Es un chico extremadamente guapo”, bromeó, al hablar sobre el look del uruguayo, y agregó que “es un buen jugador también”.

“Es muy bueno, muy bueno, lo tengo que decir. Lo conocía antes, por supuesto, pero jugó bastante frente a mí con esas duras batallas con Ibou Konate”, señaló, en referencia al partido de ida.

Sostuvo que es “físicamente fuerte, rápido”. “Y tranquilo en su definición, cuando convirtió el gol estaba muy calmo”.

“Bueno, realmente bueno. Obviamente, como se dice en estas situaciones, si se mantiene saludable, tiene una gran carrera por delante”, agregó Klopp.

En esos momentos en Europa ya se hablaba de que el técnico alemán tenía a Darwin en su carpeta, lo que finalmente se confirmó.

También se mencionaba que la cifra de la transferencia sería de 60 millones de euros, número que quedó corto: el pase, según informó Benfica, fue de 75 millones de euros y con la posibilidad de llegar a 100 millones si cumple determinados bonus.

Aquel partido en Anfield terminó 3-3 y Darwin le volvió a marcar a Liverpool, un gol que él catalogó como el mejor de su carrera y que fue su carta de presentación ante los hinchas reds. Los ingleses ganaban 3-2 y el uruguayo puso el empate con una gran definición. Klopp lo quedó mirando y seguramente ahí se terminó de convencer que debía ficharlo.