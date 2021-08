El próximo "objetivo" de Julio Ríos: quiere tener una carrera política en Lavalleja

Julio Ríos no quiere sentarse en una banca en el Parlamento, pero sí piensa en otros "objetivos políticos" de cara al futuro. Según contó recientemente en una entrevista con el sitio Portada , el periodista deportivo y actual conductor del programa radial Las voces del fútbol, que se emite por la 1130 AM, es "blanco de esencia" y que espera, en algún momento, poder "devolverle" a Lavalleja, su departamento de origen, un legado.

"Yo tengo un objetivo político de cara al futuro, si me da la vida. No me interesa sentarme en el Parlamento, no creo tener las condiciones para eso. Lo que me gustaría el día de mañana es devolverle a mi departamento lo que me dio o poder dejar un legado en Lavalleja, donde nací y me crie. En la vida, más allá de los momentos vividos, lo más importante es el legado que dejás para tus hijos, para amigos y para tus semejantes", dijo Ríos.

Además, aseguró que ha tenido ofrecimientos políticos puntuales de parte del Partido Nacional y del Frente Amplio, que votó a Tabaré Vázquez en 2004 y que llegó a conversar un par de veces con el presidente Luis Lacalle Pou a través del ministro de Desarrollo, Martín Lema.

"Yo tengo una gran relación con Martín Lema. Lo conozco desde que era adolescente. Iba al estudio de Las voces del fútbol porque le gustaba el programa y la radio. Ya desde entonces decía que quería ser político. Lo que sucedió hace unos años fue que se casó uno de los asesores financieros de Luis (Lacalle Pou) que vivía en Estados Unidos. Vino a casarse a Punta del Este y era muy fanático del programa. Nos escuchaba todos los días. Entre Martín y Luis quisieron organizarle la sorpresa de que yo estuviera en el casamiento. Fui a la fiesta y fue impresionante: estaba en pleno furor la canción que hicimos con El Reja en ese momento. Pasamos bárbaro. El novio se puso a llorar. La novia se me acercó y me dijo: 'Mirá, Julio, creo que fue más importante que vinieras vos a que estuviera yo'. Con Luis conversamos mucho esa noche y desde entonces quedamos en contacto. Por ejemplo, me llamó cuando tuve covid en mayo y el año pasado me invitó a la Torre Ejecutiva."

Ríos, que actualmente participa en el certamen gastronómico de MasterChef, que se emite en la pantalla de Canal 10, también hizo referencia a otros dos temas: la aparición de Las voces del fútbol en Youtube, y el libro publicado recientemente por el expresidente de la AUF, Wilmar Valdéz, en el que se hace referencia al caso judicial que partió desde la organización en 2018, que los involucró a ambos y que hizo pasar por el juzgado varias veces al conductor.

Ríos aseguró que no leyó el libro de Valdéz, ni que planea hacerlo.

"¿Qué voy a encontrar en el libro que no sepa? Él puede contar la versión que quiera, pero yo lo viví en primera persona. Fui protagonista del tema y no me puede mirar a la cara y decirme algo diferente de lo que yo sé. Cuando decís la verdad medís 3 metros. Cuando no la decís, tu estatura baja a 20 centímetros", dijo.