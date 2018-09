El PT encara el desafío de no desarmarse sin Lula candidato

El Partido de los Trabajadores (PT) busca una salida para las elecciones del 7 de octubre, luego de que la Justicia anulara la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva y tiene los días contados para nombrar a su sustituto si no quiere quedar fuera de la contienda electoral. El exmandatario recibirá este lunes a su compañero de fórmula, Fernando Haddad, en la cárcel de Curitiba, donde cumple una condena de más de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. En esa reunión se espera que marquen el rumbo del partido luego que el Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidara su candidatura.

“Cada semana decidimos la estrategia jurídica y política a la luz de los acontecimientos de la semana anterior. Entonces si hubiera novedades (sobre cambios en la candidatura) será en las próximas horas”, sostuvo este domingo Haddad en conferencia de prensa en Maceió. “Nosotros hicimos un pacto interno (en el PT) que no ha sido quebrantado hasta hoy: vamos a defender la democracia en primer lugar”, declaró Haddad, afirmó.

Aunque el PT no lo ha reconocido explícitamente, la idea dentro de la formación es que, tras el veto a Lula, la candidatura sea asumida por Fernando Haddad y la comunista Manuela D’Ávila se convierta en su compañera de fórmula para los comicios.

No obstante, a pesar de la decisión de la Corte Electoral, el PT ha insistido este fin de semana en mantener viva la imagen de Lula y transformó la propaganda electoral televisiva en un alegato de defensa a favor del expresidente, quien apareció en las imágenes, aunque sin ser identificado explícitamente como abanderado del partido. “El problema de la candidatura de Haddad es claramente que no se le conoce. Él no es conocido más allá del Estado de San Pablo”, sostuvo a la AFP Eduardo Grin, analista político de la Fundación Getulio Vargas.

No desisten

“¡El PT jamás abandonará a Lula! Defendemos su derecho a ser candidato hasta las últimas consecuencias”, desafió la presidenta del PT, Gleisi Hoffman este domingo en Twitter, al reiterar que continuarán presentando recursos ante la Justicia. Ni Hoffman ni el PT detallaron dónde interpondrán los recursos, pero estarían barajando hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. “El más perjudicado en esta estrategia es el propio partido. No entiendo cuál es el motivo de insistir en esa estrategia de la candidatura del expresidente en vez de buscar a otra persona”, señaló a la AFP Ivar Hartmann, profesor de derecho público de la Fundación Getulio Vargas. Insistir con la candidatura de Lula “perjudica a Haddad, perjudica la imagen del partido ante el elector porque parece que no hay otras personas competentes (para ser candidatos) dentro del partido”, agregó Hartmann.

“Es la propuesta del PT desde el comienzo: extender al máximo la agonía de Lula, la posibilidad de que ocurra un milagro. O que ese drama fortalezca la campaña de Haddad” en caso de que sea designado candidato, estimó el politólogo Murillo de Aragao, al diario O Globo.

