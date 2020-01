El Ramírez 2020, el último disco de Pablo Falero

Cuando Pablo tome la casaquilla sabrá que no será una noche más. Ahí, en el cuarto de los jockeys, rodeado de colegas, desfilarán por su mente las imágenes. Desde el botija que se crió en el campo, en un ambiente humilde, hasta la gloria que le permitió un mejor pasar.

Pablo sabe que esa camiseta rojinegra a bastones verticales, como la del conocido Milan de Italia, será la última, la de la despedida.

Después de recorrer tantos lugares, de ser un hombre reconocido a nivel internacional, de ganar premios importantes, se va Pablo Falero.

Gustavo Zamora

Su partida se hizo esperar. Estaba previsto un año atrás. Pero un desmayo y un golpe en la cabeza determinaron que ni siquiera pudiera ver la carrera que tanto espero. Internado en un hospital, ni se entera del final de aquella prueba que iba a ser la última.

Esta noche, a la hora 20.40 el histórico Pablo Falero se retira del turf. El jockey que marcó una época con más de 9.000 carreras ganadas, entre ellas dos Ramírez (con Chapulín en 1987 y Galicio en 1990) se baja.

“Me bajo porque tengo 53 años y un golpe a esta edad no es lo mismo que a los 30 años”, explicó a Referí desde Buenos Aires, ciudad en la que está radicado hace tres décadas.

Falero sabe que esta no será una noche más. Es la última. Tiene perfectamente claro que, al margen de la fiesta que se vive todos los años, un gran porcentaje de la gente que asistirá al Hipódromo de Maroñas, concurrirá para darle el aplauso final.

“No tengo dudas de que el 50% de la gente que vaya a Maroñas el lunes la lleva Falero. Es un hombre que marcó una etapa. ¡Hay que ganar 9.000 carreras! No les dan los años de vida a ninguno de los jockeys de la actualidad para lograrlo”, dijo el periodista José Ángel Tuana en VTV.

Admiración

Diego Martínez

La admiración que despierta Falero no pasa solo por el ambiente de la tribuna sino que entre sus propios colegas genera respeto.Acaso la historia que habla a las claras de ello es la actitud que tuvo el último ganador del Ramírez, el joven jockey Pablo Rodríguez.

Resulta que Falero iba a ir al Hipódromo de Las Piedras a correr su última carrera. El cuidador Germán González, el mismo que ganó el último Ramírez con First Thing, tenía un caballo que no tenía forma de perder. Germán entendió que Falero se tenía que retirar ganador y se decidió a ofrecerle a Niño Audaz. Claro que antes había que sortear un pequeño detalle: ese caballo lo corría Pablo Rodríguez. El jockey que ganó el último Ramírez, ni más ni menos. Pero al margen de eso, su amigo desde la infancia.

“Germán vino un día y me preguntó si no me enojaba si se lo daba para correr la última carrera, porque era su despedida y entendía que necesitaba un caballo para correr con chance”, contó Rodríguez a Referí.

El joven jockey accedió gustoso al pedido. Falero se retiró con victoria de Las Piedras. Pablo Rodríguez reveló que, como pasa con en el fútbol con los grandes jugadores a los cuales se les pide una foto, él tiene la suya con Falero.

El adiós

Diego Martínez

La edición 122 del Gran Premio Ramírez se correrá esta noche desde la hora 20.40 y será la decimoséptima carrera de un programa que incluye 19.

Claro que las últimas dos será complejo de seguir. Las luces seguirán la despedida de uno de los jockeys más importantes del turf nacional.

Del mismo modo que el caballo sabe que no está viviendo una carrera más, porque cambia el entorno, la cantidad de gente, los cuidados, las dosis de alimentación, Falero concurrirá esta noche a Maroñas con una extraña sensación el cuerpo. Ayer se subía al caballo con el impulso de su juventud. Sabiendo que tenía todo por delante. Hoy ingresará sabiendo que nunca más se volverá a calzar la casaquilla, la gorra y los lentes.

Poner un pie en Maroñas le permitirá percibir el cariño y la admiración que le tiene la gente. Cuando entre a la sala de vestidores compartirá un rato con sus colegas. Todos saben que es la última de Pablo. Por lo que es sencillo suponer que habrá abrazo de despedida. Y allá irá Pablo, rumbo a las gateras, pasando por el Palco donde recibirá al aplauso de los aficionados que lo fueron a despedir.