El recorte de petróleo ruso y árabe complica la lucha global contra la inflación

Los precios del petróleo aumentaron, lo que significa que, en el mundo, los conductores automóviles están pagando más por la nafta y los camioneros y agricultores más por el diésel.

El aumento también complica la lucha global contra la inflación y alimenta el fondo de guerra de Rusia. Eso plantea problemas tanto para los políticos como para la gente que tiene que gastar más para ir a trabajar, transportar bienes o cosechar los campos.

Uno de los principales factores del aumento de los precios radica en la decisión de Arabia Saudita de reducir la cantidad de petróleo que envía a los mercados globales.

El segundo mayor proveedor de petróleo del mundo recortó su producción en un millón de barriles por día desde julio y decidió este mes extender el recorte hasta fin de año.

Rusia, aliado de Arabia Saudita en la coalición de productores de petróleo OPEP+, también extendió su propio recorte de 300.000 barriles mensuales hasta 2023.

El petróleo Brent de referencia internacional se cotizaba a poco menos de US$ 94 por barril este lunes, frente a los US$ 90 antes de la prórroga del 5 de septiembre y los US$ 74 antes de que se anunciara por primera vez el recorte saudí. El petróleo estadounidense cotizaba a alrededor de US$ 90,50, frente a los US$ 68 antes del recorte saudita.

Algunos analistas creen que el petróleo podría alcanzar los US$ 100 el barril debido a una demanda sólida y una oferta limitada. Pero esa está lejos de ser la única opinión.

Los precios del petróleo pueden ser volátiles y, si bien podrían superar brevemente los US$ 100 en los próximos meses, es poco probable que se mantengan ahí, dijo Jorge León, vicepresidente senior de mercados petroleros de Rystad Energy. Prevé precios en torno a los US$ 90 en promedio para los últimos tres meses del año.

Los recortes saudíes fueron una medida unilateral fuera del marco de la alianza OPEP+, lo que significa que el reino puede hacer los cambios necesarios para responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.

León dijo que los sauditas revisarán los recortes cada mes y podrían volver a agregar barriles si los precios suben a niveles que podrían empeorar seriamente la inflación en los países que compran petróleo. Los aumentos excesivos de precios podrían significar que los bancos centrales de todo el mundo aumenten aún más las tasas de interés o las mantengan altas por más tiempo.

“No creo que sea inteligente que los sauditas presionen tanto”, dijo León. Y agregó: “Lo último que se quiere hacer es volver a alimentar la inflación con precios del petróleo mucho más altos. Eso acabará con el crecimiento económico, y un menor crecimiento significará una menor demanda de petróleo al final del día”.

“Consideramos que el potencial de subida del precio del petróleo está prácticamente agotado y, en todo caso, prevemos un potencial de retroceso en vista de la débil economía”, dijo Thu Lan Nguyen, jefe de investigación de materias primas de Commerzbank, quien prevé que el petróleo se cotizará a US$ 85 por barril para fin de año. “Es probable que el precio del petróleo aumente de manera más duradera una vez que las perspectivas económicas comiencen a mejorar, lo que debería ocurrir el próximo año”.

Otro factor es la especulación financiera, y parece que los inversores están acudiendo al mercado del petróleo con apuestas de que los precios subirán.

“Gran parte del aumento de los precios por encima de los US$ 85 por barril se debe a una avalancha de dinero especulativo, mientras que fundamentalmente todavía hay mucho petróleo en el mundo para satisfacer la demanda por ahora”, dijo Gary Peach, analista de mercados petroleros de Energy Intelligence.

Además, es posible que llegue más petróleo iraní al mercado a medida que Estados Unidos “haga la vista gorda” a la hora de imponer sanciones para evitar que los precios sigan subiendo, dijo Leon. Eso podría añadir entre 200.000 y 300.000 barriles por día.

El petróleo más caro se traduce en precios más altos de la gasolina y el diésel, especialmente en Estados Unidos, donde aproximadamente la mitad del precio en surtidor refleja el costo del crudo; el resto es marketing, impuestos y otros costos.

El crudo representa una proporción menor de los precios de la gasolina y el diésel en Europa porque los impuestos al combustible son mucho más altos allí.

Los precios promedio de los surtidores en Estados Unidos todavía están muy por debajo del récord de US$ 5 por galón observado en el verano de 2022. Pero a US$ 3,85 por galón, todavía están 15 centavos más que hace un año. Los costos del petróleo mantienen altos los precios de la gasolina incluso cuando la demanda de conducción cae con el fin de las vacaciones de verano y las abundantes existencias de gasolina, según el club automovilístico AAA.

Los precios del diésel también aumentaron. Junto con los mayores costos del petróleo, las refinerías enfrentan escasez de los tipos específicos de crudo mejores para producir diésel. Las refinerías también están optando por producir combustible para aviones, en busca de ganancias a medida que se recuperan los viajes aéreos. Un galón de diésel costaba US$ 4,58 la semana pasada, frente a los US$ 4,34 de hace un mes.

Esto perjudica a los agricultores, que utilizan mucho diésel, y aumenta el precio de los bienes de consumo transportados en camión, que es prácticamente todo.

Los suministros de diésel se estrecharon aún más el viernes después de que Rusia dijera que detendría la exportación de productos refinados del petróleo para mantener bajos los precios del combustible en el país.

El petróleo es la principal fuente de ingresos de Rusia, por lo que los precios más altos ayudan al Kremlin a pagar su guerra en Ucrania y a capear las amplias sanciones occidentales destinadas a aplastar su economía en tiempos de guerra.

El reciente aumento de los precios del petróleo, junto con una reducción en el descuento que las sanciones obligaron a Rusia a ofrecer a los clientes asiáticos, hará que Moscú obtenga “significativamente más ingresos de esas exportaciones”, dijo Benjamin Hilgenstock, economista senior de la Escuela de Economía de Kiev.

Los ingresos adicionales podrían alcanzar un estimado de US$ 17 mil millones este año y US$ 33 mil millones el próximo, dijo en una charla on line organizada por el Centro de Política Europea con sede en Bruselas.

Rusia perdió unos US$ 100 mil millones en ingresos petroleros luego de la prohibición de importación de la Unión Europea y al tope de precio de US$ 60 por barril impuesto por el Grupo de las Siete principales economías, que impide a las aseguradoras y transportistas occidentales manejar petróleo ruso con un precio superior a ese nivel.

Sin embargo, Rusia encontró cada vez más formas de eludir el límite, incluido el uso de una flota de petroleros fantasmas que enmascaran su propiedad y el origen del crudo que transportan.

Cualquier ingreso adicional por exportaciones ayuda a respaldar la moneda de Rusia y lo que puede importar, incluidos componentes de armas.

(Con información de agencias)