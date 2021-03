El regreso del sindicato policial al PIT-CNT y un optimismo que no todos comparten

Tras la decisión del PIT-CNT de dar marcha atrás en su decisión de suspender al sindicato policial de Montevideo (Sifpom), la Mesa Representativa Nacional Ampliada también resolvió que integrantes del Secretariado Ejecutivo mantengan una reunión con los dirigentes del gremio para "afinar posiciones", indicó a El Observador el presidente de la central, Fernando Pereira.

El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, fue el encargado de comunicarse con las autoridades del Sifpom para concretar el encuentro que todavía no se ha fijado porque sus integrantes se encuentran en cuarentena por un caso de covid-19 dentro del sindicato.

Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo estuvo reunido el pasado miércoles, dos días después de que se tomó la determinación, y allí no hubo ningún planteamiento sobre cuáles serían los pasos a seguir.

Por parte del Sifpom, la postura es clara para esta reunión: ir a escuchar. Su presidenta, Patricia Rodríguez, dijo no estar enterada sobre cuáles serán los planteamientos que les harán los dirigentes sindicales. Sin embargo, adelantó que "habrá que trabajar en construir vínculos y llegar a acuerdos, pero siempre respetando la impronta y la postura de cada gremio".

Rodríguez considera que el Sipfom terminó fortaleciendo y agregó que las críticas siempre vienen del mismo sector minoritario que busca expulsarlos por "una cuestión ideológica" que tiene de fondo la discriminación hacia la policía más que por su accionar . "Nosotros no hacemos divisionismo, los tratamos a todos por igual", recalcó, culpabilizando de este problema a otros gremios minoritarios.

Inés Guimaraens

La presidenta de Sifpom Patricia Rodríguez

Para Pereira es importante que en esta reunión se puedan buscar soluciones para no repetir situaciones que en el último tiempo generaron "controversias" dentro del PIT-CNT. "No hay dudas que hay diferencias pero hay que superarlas", señaló. En este sentido, opinó que si bien "llevará un tiempo aceitar los vínculos" se debe trabajar "para que se consoliden de la mejor manera".

El dirigente sindical admitió que no se han podido poner de acuerdo "en un conjunto de acciones" relacionadas, particularmente, al accionar policial y a la ley de urgente consideración (LUC). El Sipfom no solo respaldó en diversos comunicados la actuación policial en los operativos que la central sindical salió a cuestionar por ser excesivos, sino que también se desmarcó de la postura que tiene el movimiento sindical respecto a la LUC.

El presidente del PIT-CNT aseguró que la clave está en "encontrar puntos de equilibrio donde las personas puedan mantener su punto de vista pero que al mismo tiempo se respeten las decisiones orgánicas".

En este sentido, Pereira detalló que hay cerca de 8.000 policías afiliados a la central y que en la Mesa Representativa del pasado lunes primó la posición de los sindicatos que entendieron que, más allá de las diferencias, la organización de la policía era importante para el movimiento sindical.

"Lo que tenemos que establecer ahora es una vía de diálogo mucho más directa con el gremio policial pero también con el resto de los sindicatos para tratar de mancomunar esfuerzos entre mínimos comunes que nos unifican", expresó.

Camilo Dos Santos

El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira

No hay acercamiento

A pesar que el PIT-CNT dio marcha atrás con su decisión de suspender al sindicato policial con 32 votos a favor, 16 en contra y seis abstenciones, un tercio de los sindicatos mantuvo su postura y, pese a perder la votación, no la flexibilizó.

Mientras que Pereira cree que "la convivencia y la pluralidad" son parte del movimiento sindical, otros integrantes del Secretariado Ejecutivo, como el dirigente de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), Juan González, consideran que no hay posibilidad de una recomposición de las partes en el corto plazo. "No creo que esto se laude con algunas reuniones que se puedan tener", sostuvo González., quien adelantó que no participará de los encuentros.

Según el dirigente sindical, existen otras cuestiones en las que debe haber por parte de la central sindical "señales firmes". Varias preguntas pasaron por su cabeza antes de votar en contra: "Si hay una movilización de trabajadores, la policía ¿va reprimir? Si el día de mañana, hay un quiebre institucional, ¿se van a prestar para ser el brazo armado o van a velar por los derechos de la gente?". Son interrogantes que siguen abiertas y que, seguramente, se trasladarán al próximo Congreso de la central sindical.

"No siento que en este tema haya una convicción profunda y arrolladora del levantamiento de la sanción. A mí me da la sensación que todo el mundo tiene claro que esto es un problema que se pateó para adelante", recalcó el representante de AFPU. A su vez, sostuvo que "muchos opinan que no necesariamente se va a solucionar con una conversación" como la que está planteada.

El gremio Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) fue otro de los sindicatos que votó en contra en la instancia del pasado lunes. El sindicato expuso tres líneas argumentativas que tienen que ver, por un lado, con el sistemático desconocimiento del sindicato policial a los estatutos de la convención, en relación a los principios y valores que están definidos en este.

Pero, también, en relación a su participación en las distintas instancias democráticas de la central. Según el secretario general del Sintep, Sergio Sommaruga, el sindicato policial participó durante 2020 en cuatro instancias de la Mesa Representativa de un total de doce.

Por otro lado, el sindicato de la educación consideró para su votación que el Sipfom se caracteriza por ser un gremio “pro patronal”, que siempre está alineado con el Ministerio del Interior. Y, también, reprochó la “falta absoluta del principio de reciprocidad” de los dirigentes del sindicato policial.

Estos tres argumentos fueron calificados como "banales" por la presidente del sindicato policial, quien subrayó que "no tienen nada que ver con lo que hay de fondo que es una discriminación" hacia el trabajo que tienen. "Estamos convencidos de nuestra posición, que es correcta", subrayó Rodríguez.

El pasado lunes, tras la decisión de la Mesa Representativa Nacional Ampliada, el gremio de trabajadores de la enseñanza privada presentó una moción para solicitarle al sindicato policial que emitiera una carta señalando que este se adhiere plenamente a los estatutos y a la estructura de valores que rigen al movimiento sindical. No obstante, esta iniciativa tampoco fue apoyada por la mayoría de los sindicatos que estaban presentes.

Respecto a este punto, Abdala explicó que no fue apoyada porque prefieren "la conversación directa a las cartas escritas", mientras que Pereira recordó que "la afiliación a la central supone aceptar el estatuto".