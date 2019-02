El "sanguinettismo", un aparato con agrupaciones históricas e incorporaciones

El retorno de Julio María Sanguinetti a la primera línea política provocó la “esperanza” y el “optimismo” de varios dirigentes que decidieron volver a poner en marcha sus agrupaciones “animados” por la figura del dos veces presidente de la República. Muchos de ellos eran integrantes del Foro Batllista –el histórico sector fundado por Sanguinetti– aunque otros pertenecían a “la 15” que lideraba Jorge Batlle; a “Vamos Uruguay” de Pedro Bordaberry y a “Espacio Abierto” de Tabaré Viera y Conrado Rodríguez.

Todos ellos se han nucleado bajo el paraguas de Batllistas y esperan al 1º de marzo para que Sanguinetti oficialice su precandidatura, según confirmaron a El Observador fuentes políticas.

El dos veces presidente ha dicho que su vuelta al ruedo obedecía a la negativa de Ernesto Talvi de aceptar su apoyo. El candidato de Ciudadanos dijo la semana pasada a El País que aceptaban a Sanguinetti pero no a su “aparato político territorial de captación de votos”. “Nosotros no queremos tener compromisos con la vieja organización política que lo acompañó toda la vida. Sanguinetti sí, el viejo aparato electoral sanguinettista no. Sanguinetti sí, el sanguinettismo no”, agregó.

Sus declaraciones molestaron a los dirigentes de Batllistas que rápidamente salieron a contestarle. Julio Luis, hijo del expresidente y coordinador de campaña, le escribió al economista vía Twitter y le reprochó sus dichos. “Cuando tú lo rechazaste Julio María Sanguinetti no tenía aparato de ningún tipo. El que tiene hoy vino de los más diversos lugares: pedristas, jorgistas, vieristas, etc. Además, ¿no llegó el momento de hablar de otra cosa?”, expresó. El diputado Walter Verri también contestó. Señaló que era “injusto” que un “recién llegado” agraviara a todos los que estuvieron siempre con Sanguinetti, “solo porque las encuesta le dan 25 puntos abajo”.

El expresidente intentó transmitir calma y señaló que “las discusiones internas deben zanjarse dentro del partido” aunque consideró las críticas como “injustas”. En diálogo con El Observador, Sanguinetti dijo que tienen “demasiadas responsabilidades” como para mantener discusiones públicas y que la salida del Frente Amplio del gobierno depende del Partido Colorado.

El “aparato” de Sanguinetti está compuesto por históricas agrupaciones coloradas con sectores más nuevos, todos agrupados bajo el número 2000. El diputado Walter Verri, que lidera un grupo en Paysandú dijo a El Observador que hay una “estructura” en todo el país integrada por “agrupaciones con trayectoria” y dirigentes “que trabajaron mucho por el partido” y que se “reincorporaron motivados por Sanguinetti”. En la misma línea opinó desde Montevideo el diputado Conrado Rodríguez, quien señaló que la situación se observa “en todos los departamentos” y que la reaparición de Sanguinetti “logró aglutinar agrupaciones que no se habían definido por un sector concreto”.

Verri dijo que el “sanguinettismo” es una “esperanza” y que lo ven como el “estadista serio, capaz de hacer las transformaciones que el país necesita”. “La edad no es un obstáculo, la renovación no pasa por la cédula”, sentenció. Y Sanguinetti se puso a tiro. “Se terminaron los ejercicios de calentamiento. Sería tonto que ignorara que tengo una avalancha de pedidos, de reclamos, que han ido creciendo y que ahora son un chantaje psicológico”, dijo entre risas el expresidente en el programa Todo Pasa de Océano FM.

Uno de los primeros en reactivarse fue el grupo de Gustavo “Yiyo” Osta, un dirigente muy cercano a Sanguinetti. En mayo de 2018, la casona de Ejido 873, fue testigo del inicio de la “llama” del retorno del dos veces presidente, ya que ahí se realizó el primer acto “formal” de Batllistas. Menos de un año después, el grupo de Osta también fue el primero en sacar volantes y cartelería anunciando la precandidatura. Además de Osta y Rodríguez, en Montevideo sectores liderados por Pablo Ferrari (presidente de la Unión de Rugby del Uruguay) y Washington Corallo (expresidente de la Cámara de Industrias) se encuentran realizando trabajos políticos a favor de Sanguinetti.

En Canelones, la agrupación “José Batlle y Ordóñez” liderada por Tabaré Hackenbruch y Heber Duque acompaña al expresidente en cada una de sus recorridas, que terminan con actos, según contó Sanguinetti en un encuentro, a la “antigua usanza” con “gauchos a caballo”, “canarios con tractores”, “caravana” y “chorizada”. En Soriano, Sanguinetti tiene el apoyo de la histórica lista de Luis Bernardo Pozzolo y el sector que lidera José Amy –que está vedado de realizar política partidaria por ser director de UTE–.

En Tacuarembó también se reactivó la agrupación del ex edil Aníbal Madrid y en Colonia la 15 liderada por el productor agropecuario Edgardo Rostan. En Rivera, el intendente Marne Osorio y el diputado Tabaré Viera lo apoyan.

La Unión Colorada, una abreviación de Unión Colorada y Batllista (UCB), que lideraba Jorge Pacheco Areco, volverá al ruedo político con la lista 123, el mismo número que usaba la lista del expresidente. El grupo que lidera Jorge Azar Gómez oficializará el 1º de abril su apoyo a la precandidatura de Julio María Sanguinetti, informó Montevideo Portal.

Pero más allá de las agrupaciones, varios técnicos que ocuparon cargos durante los gobiernos colorados han vuelto al ruedo para asesorarlo y colaborar en la confección de documentos programáticos. La coordinación de los equipos está a cargo del expresidente del Banco de Previsión Social, Juan Berchesi, y el exvicepresidente de la República, Luis Hierro López.

El equipo económico es liderado por los ex ministros de Economía y Finanzas Isaac Alfie y Luis Mosca, junto al exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux. También colabora el exministro Ricardo Zerbino. Didier Opertti –que estuvo al frente de las carteras de Interior y Relaciones Exteriores– también lo apoya, así como Luis Fraschini (subsecretario de Salud Pública durante el gobierno de Jorge Batlle), Lucio Cáceres (ministro de Transporte y Obras Públicas entre 1995-2000) y Leonardo Guzmán (ministro de Educación y Cultura entre 2000-2005).

El sector está terminando de coordinar los detalles de una gira que se realizará por todo el país y que comenzará a fines de febrero en Rocha, el único departamento al que Sanguinetti no fue en 2018, y seguirá en marzo por Soriano –durante la realización de la Expo Activa–, Salto y Paysandú.

Dos diputados cerca de sumarse a Batllistas

El regreso de Sanguinetti, sumado al crecimiento del Partido Colorado en las encuestas durante todo 2018, provocó que muchos dirigentes comenzaran a evaluar la posibilidad de sumarse a Batllistas.

Uno de los hombres de confianza del expresidente reconoció que recibe “muchas llamadas” de dirigentes que quieren volver “esperanzados”.

En las últimas semanas, los principales referentes del sector han comenzado a dialogar con los diputados Fitzgerald Cantero y Susana Montaner para que se incorporen.

Fuentes cercanas a Sanguinetti informaron que Cantero ya le transmitió su apoyo, aunque el exdirector del Banco de Seguros del Estado dijo a El Observador que todavía no tiene “cerrada la propuesta”, que ha dialogado con todos los sectores y que anunciará a quién apoya el 14 de marzo luego de discutirlo con su agrupación.

En tanto, las negociaciones con Montaner aún no han terminado. La diputada de Tacuarembó ocupa la secretaría general de ese departamento y había anunciado su apoyo a Ernesto Talvi aunque permanece independiente.

“Salimos con nuestra fórmula y salimos a luchar. Me quería dirigir a todos los que salieron estos días con esta campaña simpática de ‘Sanguinetti volvé’, que a mí me llamó la atención ¿Volver a dónde? Yo nunca me fui. ¿O dónde estoy hace seis meses patrullando por todo el planeta? Les agradezco a todos, a los partidarios y a los que no son partidarios”, explicó Sanguinetti en un video.