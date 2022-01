A pocos días del inicio de una nueva vendimia, ¿qué espera el sector?

Hay muy buenas perspectivas, está todo encaminado para que haya otra cosecha muy buena, en cantidad y calidad, esperemos que estas lluvias que fueron muy importantes para apaciguar la gran sequía que había sigan siendo ahora las normales, que no haya un exceso y que la periodicidad permita un correcto desarrollo de plantas y granos, también de la cosecha cuando haya que realizarla en cada variedad.

¿Qué datos, como referencia, dejó la vendimia de 2021?

Se produjeron 100 millones de kilos de uva y se vinificaron 78 millones de litros elaborados en 140 bodegas en un total de 200 inscriptas y funcionado, dado que hay 60 que son compradoras de vino a granel o envasadoras. Los productores de uva fueron 900.

¿Qué sucede con el área?

Hay cerca de 1.200 viñedos en un área de 6.000 hectáreas. Antes había más viñedos, pero se fueron erradicando muchas hectáreas de híbridos productores directos y a la vez se fueron sumando hectáreas de variedades vitisviníferas. En menos área tenemos una misma productividad y sobre todo mayor calidad, que es lo que nos permite producir vinos de alta calidad para abastecer al mercado interno y a la exportación.

La de 2022 sucederá a un par de vendimias muy buenas.

La de 2020 fue excepcional en todo sentido. La de 2021 se presentaba así pero llovió mucho en febrero, por suerte hubo un quiebre, se paró la cosecha de uvas tintas, se terminó con la de uvas blancas y luego se reanudó la de las tintas, todo mejoró y se lograron también muy buenos vinos.

¿Cómo cerró el ejercicio de 2021 en volúmenes exportados, el ingreso total y el valor medio?

Exportamos solo un 4% menos en volumen, pero el sector vitivinícola es un ejemplo porque cada vez exporta mejor. El precio mejoró con claridad, con un promedio de US$ 3,60 por litro, con muchos negocios muy arriba. El ingreso subió por la mejora del valor del producto y fue US$ 19 millones por ocho millones de botellas de tres cuartos de litro. Ese es otro dato fundamental, la exportación a granel es una herramienta con su importancia, pero todo lo que se exportó fue con valor agregado, envasado, etiquetado, con la marca país.

¿Y a qué mercados?

Brasil es un gran mercado, pero también son importantes Estados Unidos, países de Europa como Inglaterra, Suecia y Finlandia entre otros, también Canadá y México. La lista de países compradores es de unos 50, nos está yendo muy bien y en un momento en el que no es nada sencillo por todo lo relacionado con la pandemia de covid. El vino uruguayo es de los productos de exportación que destaca por su valor en la promoción de la imagen del país, en la etiqueta están todos los datos, cada consumidor por trazabilidad sabe todo lo que hay atrás de cada vino, qué familia la produjo, toda la cultura que hay atrás. Se ha hecho un esfuerzo marcando presencia en revistas internacionales especializadas en vitivinicultura, en 2021 solo pudimos desarrollar tres degustaciones en Estados Unidos y otra en México que son experiencias interesantes y destaco que en la Feria Internacional de Dubai –desde octubre y hasta febrero– en el pabellón de Uruguay la vedete es el vino.

¿Cómo ha observado lo que ha sucedido en el mercado interno?

Luego de llegar a un escenario de meseta en el consumo, hubo una pequeña baja en julio y agosto y posteriormente el consumo de vino nacional fue aumentando, para terminar en casi ocho millones de litros, eso entre nacional e importado. Las importaciones crecieron, sobre todo desde Argentina, impulsadas por el tema del tipo de cambio, pero no tanto como se pensó y otro cambio es que creció más el ingreso de vino fino en tres cuartos, el de más alto precio, pero no tanto el vino en caja, el vino que llega en tetra pack. Seguimos notando una preferencia del consumidor uruguayo por el vino fino nacional.

¿Cuándo se estrenará la nueva sede del Inavi?

El sueño de la sede en una casa propia está muy cerca de ser realidad, luego de mucho esfuerzo de mucha gente. Está todo muy bien encaminado y la idea es hacer la inauguración a mediados de marzo. En 2013, durante la presidencia del enólogo José Lez, se invirtieron US$ 300 mil en un predio de 8.000 m2 muy cerca del ingreso a Las Piedras, de donde se cruzan las rutas 5 y 48. En la actual administración armamos un equipo de trabajo muy serio, muy dinámico, para tirarnos al agua y pasar de trabajar en la vieja sede en un local alquilado en Las Piedras a hacerlo en un ámbito mucho mejor en todo sentido, mediante una inversión muy bien planificada, inteligente, muy pensada y racional en los gastos porque manejamos fondos que son en definitiva de todos, con una inversión que se estima estará entre US$ 1,5 y US$ 1,8 millones. Dejar la vieja sede nos permitirá un ahorro de alquiler muy relevante y además se trabajará en un ámbito moderno, amigable, ganando en eficiencia nosotros y en confort y calidad de servicio el usuario. En la nueva sede hay un edificio principal con dos plantas de 800 m2 cada una para diversas áreas, como la administrativa, archivos, informática y el laboratorio entre otras, por ejemplo, y luego hay otra estructura de 800 m2 con área de exhibición y degustación de vinos, depósitos y otras funciones. Habrá en total tres áreas de estacionamiento y tenemos planificado en un sector al fondo del predio instalar una planta procesadora de agua y además plantar un viñedo, como para dar una señal más de que no hay mejor compañía para el hombre que la vid.

Juan Samuelle

El frente de la nueva sede del Inavi, en el tramo final de la construcción.

¿Qué más destacaría?

Estamos trabajando fuerte en el plan de producción de uvas sustentables, el año pasado certificamos uvas, este año certificamos vinos y el año que viene certificaremos bodegas elaboradoras; estamos trabajando en la georreferenciación de los viñedos; le estamos dando un impulso al enoturismo con más de 50 bodegas involucradas a las que apoyamos; seguimos apoyando lo relacionado con la difusión del vino, por ejemplo recientemente en una cata en Los Titanes, vamos a estar a fin de mes en el Salón del Vino en el Enjoy y estamos haciendo una movida en las playas, con el foco en promover un consumo inteligente; estamos promoviendo vínculos con el INIA, el Inase y los grupos CREA; y la frutilla es la firma de un convenio a tres años con Interco-Aquitania de Bordeaux, Francia, para el intercambio de técnicos y productores y disponer de un diagnóstico de la realidad nacional y su dinámica de crecimiento.