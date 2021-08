El "señor a la derecha" que compró tres autos de alta gama del sindicalista Balcedo

Por Paula Ojeda

El segundo piso del Radisson Victoria Plaza fue escena de otro capítulo en el caso Balcedo. En una de las salas de eventos del hotel se remataron tres autos de alta gama que pertenecían al sindicalista argentino. Tras el fallido episodio del mes de marzo en el que un hombre con problemas mentales –que luego falleció- ofertó por los vehículos sin tener el dinero, se volvieron a subastar los tres autos de alta gama cuyo ganador fue un hombre de aproximadamente 30 años identificado como “el señor a la derecha” por el rematador Mario Molina, presidente de la Asociación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios.

A partir de lo sucedido en el remate anterior, en esta oportunidad se requirió una garantía de US$ 15 mil para poder ofertar. Podía realizarse a través de una letra de cambio, un depósito bancario o una transferencia, que luego sería devuelta a los que no adquirieron los autos. Hubo 13 personas que realizaron el depósito inicial, pero fueron menos los que libraron batalla por los tres autos. Cinco personas levantaron las paletas en la tarde del viernes para realizar una oferta por los bienes decomisados al gremialista.

Mientras un funcionario de la Asociación de Rematadores leía las condiciones para participar, la actitud de los posibles compradores era variopinta. Algunos seguían lo que sucedía con atención mientras que otros hablaban por teléfono o conversaban entre ellos.

“¡La decisión es de ustedes!”, “¡Están nuevos los vehículos, señores!” y “Estuvieron prendidos esta tarde”, gritó Molina desde el escenario dando espacio a la catarata de ofertas. La paleta 18 se impuso sobre las otras y el hombre que la portaba se quedó con los tres autos. El Porche Panamera 4.8 V8 Turbo año 2012 con 28.493 kilómetros de recorrido fue el primero en rematarse. En primera instancia se ofreció por US$ 50 mil. “El caballero a mi derecha” –en las palabras del rematador- lo terminó adquiriendo por US$ 81 mil.

El segundo en venderse al mejor postor fue el Chevrolet Camaro 2SS del año 2014, con 7.000 kilómetros. El remate comenzó en US$ 30 mil y se vendió a US$ 55 mil al hombre de la paleta número 18.

Por último, la camioneta Range Rover 5.0 HSE Supercharged del año 2016 y con 19.602 kilómetros comenzó en US$ 60 mil pero ante la falta de ofertas el rematador Molina debió bajar el precio de partida a US$ 50 mil. De a mil, dos mil y cinco mil dólares, los oferentes llevaron el precio a US$ 78 mil por el que el comprador de los otros autos logró quedarse también con el tercero.

A los precios de remate se debe agregar la carga impositiva, pagos por gastos y precios. Entre la comisión y los impuestos, el incremento final es de aproximadamente el 18%, dijo Molina y agregó que se vendió a "cifras razonables para la situación que venimos viviendo".

El remate anterior

En el remate que tuvo lugar en marzo, un hombre al teléfono compró tres de los cuatro autos ofertados. El Porsche Panamera lo había adquirido a US$ 125 mil, el Camaro a US$ 82 mil y la Range Rover a US$ 133 mil.



Al momento de pagar la seña de 30%, el ganador dijo que él, en realidad, era mecánico y había ido a representar a un empresario de Colonia y llamó a la hija de él para que realizara el pago. La mujer apareció en el lugar y contó que su padre tenía problemas psiquiátricos y no tenía el dinero. Cuando la policía identificó al hombre en cuestión, lo encontró ebrio y se negó a declarar al ser investigado por estafa. Menos de un mes después falleció.

Aunque el comprador se quedó con los tres vehículos, hubo puja entre dos oferentes más (además del ganador) que perdieron por pequeñas diferencias. En el caso de la camioneta Range Rover, hasta último momento otros dos hombres de mediana edad lucharon por obtenerla.

El ganador de la tarde, que vestía una campera de jogging gris y jean, estuvo escribiendo en el celular durante todo el remate. Según dijo Molina en rueda de prensa, el hombre ya había participado del remate en el mes de marzo, pero había quedado por el camino tras las ofertas del ganador en esa instancia.

Según supo El Observador se trata de un revendedor de Punta del Este. Entre los otros integrantes había representantes de automotoras de la zona. Tras el remate, el hombre se dirigió al Banco República junto al secretario general de la Asociación de Rematadores, Mario Stefanoli, para realizar el pago.

El trámite se retrasó unas horas –los organizadores terminaron dejando la sala casi dos horas después de finalizado el remate– lo que generó descontento en los segundos mejores postores que, por reglamento, debían permanecer allí hasta que culminara el proceso. Durante ese tiempo, tanto el comprador como diferentes jerarcas de la Asociación de Rematadores se paseaban por la sala hablando por teléfono.

Sobre las seis de la tarde, el trámite concluyó. Dentro de diez días hábiles el comprador podrá hacerse de los autos.

El caso Balcedo

El gremialista argentino del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo fue detenido en el verano del 2018 en Uruguay y dos años después fue condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Tanto él como su esposa, Paola Fiege, también están investigados en Argentina por liderar una asociación ilícita, pero la causa no ha avanzado y la jueza María Elena Mainard se ha negado a conceder la extradición.

Por la causa en Uruguay, se les incautó autos de alta gama, propiedades, joyas y municiones, transformándolo así en el decomiso más grande de la historia. Tanto Balcedo como su esposa se declararon culpables ante el Estado uruguayo. La Fiscalía entregó US$ 2.635.335 de lo que había sido incautado y el sindicalista entregó US$ 5.200.000 entre efectivo y autos de alta gama.

Por el acuerdo que realizaron con Fiscalía –y homologó la jueza-, Balcedo debe cumplir con un año de arresto domiciliario y en los dos años próximos deberá presentarse una vez por semana a una seccional policial y mantener arresto domiciliario nocturno. Su esposa cumple la condena en régimen de libertad vigilada.