El sí del presidente de la Suprema Corte a un reclamo histórico que podría cambiar el sistema de justicia

En una institución tan grande y que abarca tantos funcionarios como el Poder Judicial, hay reclamos que se mantienen durante tantas décadas que parecen estar grabados en piedras que ya nadie mira.

Esas propuestas, como todas, tienen adeptos y críticos, pero lo que siempre les falta es una voz con poder que las impulse. Esta semana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, dio un primer paso cuando en el Parlamento dijo estar a favor de la independencia del Instituto Técnico Forense y la Defensoría de Oficio, que hoy están bajo su mando. Aclaró que es su opinión personal y que no necesariamente hablaba en nombre de los otros cuatro ministros.

La Defensoría de Oficio viene abogando por su independencia hace más de una década. Entienden que ellos son contrincantes de los jueces en el marco del proceso y, sin embargo, tienen las mismas autoridades. Incluso, son los mismos jueces los que los califican en los concursos que les permiten ascender.

En 2021, Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, dijo a El Observador que la independencia lograría "el fortalecimiento de la defensa pública" a través de "políticas claras".

En esa entrevista recordó que tiempo atrás, la SCJ hizo un informe en el que entendía que la independencia era inconstitucional puesto que el artículo 239 numeral 6 de la Constitución dice que a los defensores públicos los designa la Corte. "Pero no significa que no se pueda obtener la independencia", advirtió Gamba entonces.

Pérez coincidió con esa postura en el Parlamento: "No existe ningún impedimento constitucional ni legal, a mi juicio, que impida que sea un organismo descentralizado igual que la Fiscalía. Ambos organismos pueden ser descentralizados y con la estructura actual no se generarían mayores costos", dijo el presidente de la SCJ.

En cuanto al Instituto Técnico Forense, los pedidos de independencia han sido un tanto más tímidos, aunque varios protagonistas del sistema judicial –entre ellos el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, que en algún momento sugirió que podría pasar a ser parte de la Fiscalía– lo han expresado públicamente. Si bien el ITF es un instituto imparcial que en los papeles hace las pericias para el juez, estos siempre se hacen a pedido del fiscal del caso, que se encuentra oficiando como parte en el proceso.

"El ITF en este momento está trabajando más de un 60% o 70% para Fiscalía. También trabaja para el Poder Judicial y hay un sector de la población que no accede; los sectores defensa particular u otra persona no acceden. Es más, la Defensoría tiene ciertas restricciones para acceder. El hecho de que fuera un instituto independiente permitiría subsanar todos esos problemas y se podría lograr un mayor acceso a la Justicia", valoró el presidente de la Corte.

Actualmente, el ITF se encuentra saturado y tienen cientos de pericias atrasadas, lo que hace imposible cumplir con los plazos de los juicios.