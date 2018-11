El supernoviembre de Netflix: los estrenos más destacados del mes

House of Cards: temporada 6 - ya disponible

Con Kevin Spacey caído en desgracia –y su personaje Frank Underwood muerto en la ficción– le toca a Robin Wright hacerse cargo de la Casa Blanca y la serie que le dio a Netflix el impulso inicial para quedarse con el monopolio del streaming. En esta sexta temporada de House of Cards, Claire Underwood toma las riendas del gobierno que su marido dejó trunco y, obviamente, aparecerán enemigos para susurrar y conspirar en los rincones del despacho oval.

Dos de Orson Welles - ya disponible

Está pasando casi desapercibido y, sin embargo, es uno de los grandes eventos de la cinematografía en los últimos años. Orson Welles, director legendario que lleva más de 30 años muerto, estrenó una nueva película en Netflix. Y no solo eso: Al otro lado del viento está protagonizada por John Huston, otro legendario nombre del cine que también lleva varias décadas muerto. La película, como si hablara de ella misma, cuenta la historia de un viejo director que no puede finalizar su última película. Algo así le pasó a Welles, que no vivió para ver su última obra terminada. Y de yapa: Me amarán cuando esté muerto, un documental sobre cómo se hizo la película.

Legítimo Rey - 9 de noviembre

Precedida de la polémica generada por el desnudo frontal de su protagonista, Chris Pine, Legítimo Rey se aferra a la épica escocesa para contar la historia de Robert I The Bruce, un monarca escocés que liberó a su país (por un rato) del gobierno inglés de Eduardo I. Es recordado por pasar varios años proscrito y por liderar la victoria en Bannockburn, una de las batallas más importantes en las guerras de independencia escocesas. La película está dirigida por David MacKenzie, el director de Sin nada que perder.

The Sinner: temporada 2 - 9 de noviembre

Ya no está Jessica Biel, pero sigue Bill Pullman en el papel del detective Harry Ambrose. En esta segunda temporada de la miniserie, deberá investigar el caso de un niño que, sin motivo aparente, mata a un hombre y a una mujer que viajan por la carretera con él. Además de Pullman, en esta segunda entrega –que se puede ver de manera independiente a la primera temporada– se suma la actriz Carrie Coon.

Narcos: México - 16 de Noviembre

El negocio del narcotráfico es uno de los más redituables en el mundo y también parece serlo para Netflix, que lanza la cuarta entrega de esta serie que comenzó en Colombia durante la década de 1990 y ahora se traslada al pasado y a México. El quiebre con la narrativa de Pablo Escobar es tal que hasta en la plataforma se la promociona como una producción independiente. Narcos: México sigue los pasos de Enrique "Kiki" Camarena, un agente de la DEA estadounidense que se infiltró en el cártel de Guadalajara, uno de los que inició el "narcoestado" en México. Con Michael Peña y Diego Luna.

La balada de Buster Scruggs - 16 de noviembre

Es la última de los hermanos Coen. Con eso ya debería bastar. Pero si quiere saber un poco más, se puede decir que la protagonizan Liam Neeson, James Franco, Time Blake Nelson, Zoe Kazan, Brendan Gleeson y Tom Waits. Que, además, sucede en el oeste y que son seis historias separadas que se unen en un punto determinado. Una jugada antológica de dos de las cabezas más inteligentes y creativas de Hollywood.

Todo el mundo a la mesa - 20 de noviembre

La comida se ha vuelto un espectáculo. En el medio local, MasterChef lo prueba. En el streaming, Netflix ya tiene un recorrido largo con estas series gastronómicas, de las que se destacan Cheff's Table y Somebody feed Phil y Ugly Delicious. Ahora se suma Todo el mundo a la mesa, una competencia en la que participan doce equipos de cocineros de diferentes partes del mundo que tendrán que superar las fronteras de su cocina para ganar.

Vikingos: temporada 5 - 30 de noviembre

Vikingos es una serie que ha logrado reinventarse sin perder –demasiado– la fidelidad histórica a lo largo de sus temporadas. Ahora, la serie sobre las incursiones bárbaras de Ragnar Lothbrok y su descendencia vikinga tiene disponible su quinta temporada en la plataforma roja. A juzgar por los pedidos en las redes de la plataforma, son varios los usuarios agradecidos.