El técnico de Bolivia denunció amenazas y puso en duda su continuidad en la selección

El entrenador de la selección boliviana de fútbol César Farías se mostró feliz por la goleada de su equipo ante Uruguay por la 14º fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. Sin embargo, puso en duda su continuidad al frente del cargo ya que denunció que tanto él como su familia han sido amenazados en los últimos tiempos.

"Muy contento por la victoria, por el nivel de juego de la selección y por la cantidad de goles convertidos: somos los terceros en cantidad de goles anotados en esta Eliminatoria", afirmó Farías en conferencia de prensa mientras se subía al ómnibus de la selección boliviana.

"Llegué a los partidos que tiene Marcelo Bielsa dirigidos por Eliminatorias y estoy a dos de Francisco Maturana. Quedé octavo entre los entrenadores que más puntos han ganado en una lista de brasileños, argentinos, uruguayos y colombianos. Para un entrenador venezolano eso es muy importante", declaró.

"Pero la felicidad no es completa, he estado recibiendo amenazas toda la semana, las veces que me toca regresar al país es un problema la extranjería, hoy recibí amenazas porque no convoqué o no puse a un jugador, y después terminando el partido, llegaron acusaciones de circunstancias personales. Sé afrontar las cosas, pero no quiero poner a mi familia en riesgo. Tampoco soy responsable de las cosas que han sucedido aquí por décadas, ya no tengo 30, 40 años para estar peleando con un sistema completo. Me voy a sentar con el presidente (Fernando) Costa a analizar, porque no estoy dispuesto a que se me venga a estar amenazando y amenazando a mi familia, he soportado en silencio, pero esto es un acosamiento que no puede suceder", expresó.

A Bolivia le queda jugar con Venezuela de visitante, Chile de local, Colombia de visitante y Brasil de local para intentar clasificar al Mundial.