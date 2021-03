El técnico de Manchester United ya tiene el nombre del reemplazante de Cavani para 2021-2022

Las posibilidades de que el delantero uruguayo Edinson Cavani continúe su carrera en Manchester United luego de terminada la temporada en junio, cada vez parecen más lejanas.

El domingo, Referí informó que desde Inglaterra el diario The Sun expresaba que el United no le renovará el contrato al uruguayo.

El equipo ingles se siente "frustrado" porque el uruguayo debido a las lesiones, se perdió siete de los últimos ocho compromisos. Este domingo no fue ni al banco en el partido ante West Ham United por la Premier League.

Según The Sun, Cavani no continuará luego de finalizada temporada en el club de Old Trafford.

Este lunes se sumó un nuevo diario inglés. Se trata de Daily Express, que sube la apuesta e informa en su sección deportiva que el entrenador del equipo, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, ya tiene el nombre del sustituto de Cavani para la próxima temporada.

"El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, eligió a su reemplazo de Edinson Cavani antes de la ventana de transferencia de verano (europeo), según los informes de distintas fuentes. El noruego se enfrenta a la perspectiva de que el experimentado jugador abandone Old Trafford al final de la campaña y eso obligará al club a tomar medidas", se puede leer en Daily Express.

Posteriormente agrega un informe de otro medio, en este caso, el prestigioso diario deportivo español, Mundo Deportivo.

AFP

Haaland, noruego como el técnico de Manchester United, ya fue dirigido por él

"El diario catalán Mundo Deportivo asegura que Solskjaer desea fichar a su compatriota Erling Haaland como reemplazo de Cavani. El noruego dirigió a su compatriota en Molde al principio de la carrera del delantero de Borussia Dortmund, lo que lo ayudó a convertirse en uno de los rematadores más letales del mundo", informa.

Pero aunque el interés del United por Haaland está bien claro, "ficharlo no será fácil".

Según Daily Express, "Chelsea también tiene interés en la estrella del Dortmund, y Thomas Tuchel el técnico lo tiene también como prioridad".