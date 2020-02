El tour que hizo Lorena Ponce de León con sus hijos en la residencia presidencial

A tres semanas de instalarse en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, la futura primera dama, Lorena Ponce de León, realizó un tour junto a sus hijos para conocer la propiedad que fue construida en 1908 y en la que habitaron nueve mandatarios junto a sus familias.

Luis Lacalle Pou vivió ahí durante durante la presidencia de su padre Luis Alberto Lacalle (1990-1995). Sin embargo, Ponce de León nunca había ingresado y la visita fue toda una experiencia para ella y sus tres hijos. "La vi durante cuatro años casi todos los días porque estudiaba en la Escuela de Jardinería de la intendencia que está a dos cuadras pero nunca había entrado. Me sentí muy orgullosa de poder entrar a esa casa que es patrimonio y representa respeto, solemnidad, tradición, historia", dijo la paisajista en entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal.

Estuvieron en la residencia durante más de una hora y sus hijos adolescentes Violeta, Luis y Manuel, descubrieron "rincones secretos y corrieron por todos lados". También eligieron las habitaciones que ocupará cada uno. "Hay tres habitaciones en la planta familiar. Violeta va a dormir sola y Luis y Manuel juntos" . Contó que uno de los varones trató de copiar lo que hizo su padre cuando vivió allí y quiso reservar el altillo como habitación. "Recibió un no rotundo", dijo Ponce de León.

La familia, que vive en el barrio privado La Tahona, se llevará "casi todos los muebles", y los que no sean utilizados de la residencia los guardarán en un depósito. "Hay cosas como una mesa y unos sillones que dan miedo tocarlos y los vamos a guardar para mantenerlos, vamos a llevar las mesas para que los chicos estudien ahí", afirmó.

La futura primera dama contó la charla que tuvo con sus hijos cuando les anunció que se mudarían a la casona del Prado luego del triunfo de Lacalle Pou en el balotaje. "Les dije que va a ser una casa de familia, que pueden invitar a sus amigos, que va a haber gente que puede entrar y salir, pero esencialmente esa va a ser su casa".

La prioridad es que sus hábitos cambien lo menos posible. "Van a seguir yendo a su colegio, al club de fútbol, hacer deportes. Tratar de que su vida cotidiana cambie lo menos posible para que ellos sigan siendo uno mas de su grupo y de su tribu".

Emprendedurismo

Ponce de León desarrollará una iniciativa vinculada al emprendedurismo y ya comenzó a trabajar en el proyecto vinculado al reciclaje. Tendrá dentro de su equipo a Andrea Bellolio, directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU).

La idea es que el proyecto se arme durante todo febrero para poder presentarlo luego de que Lacalle Pou asuma la Presidencia. El programa estará en la órbita de Presidencia y tendrá financiamiento del exterior.

En una entrevista que le realizó El Observador en noviembre, Ponce de León dijo que si a algo se negaba “rotundamente” era a tener el rol de ser quien acompaña al presidente. “Voy a aprovechar la oportunidad. Al estar al lado del que va a mandar, sería muy irresponsable no hacerme cargo del rol que tendré. Si estoy al lado, también tengo un cargo importante que si bien no va a ser político, sí será de mucho trabajo. Seguramente me vean hablando en la calle con la gente, recorriendo ferias, golpeándole la puerta a diputados o ministros para que solucionen problemas”, sostuvo. Para Ponce de León, la oportunidad de que su esposo sea presidente la debe aprovechar para “hacer su camino”.