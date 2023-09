El último de Dibu Silva, el primero de Arcos Pérez y Dos Santos: la emoción de Los Teros en su viaje al Mundial de rugby

Para Rodrigo “Dibu” Silva es la tercera vez. La despedida de sus seres queridos en el Aeropuerto de Carrasco, entre ellos su padre “Bocacha”, exDT de Los Teros en la época que todo era más difícil. En el Mundial 2015 era un pibe, de los más chicos del grupo, con 22 años. Hoy tiene 30, lo cual para cualquier actividad sería un pibe. Pero para él, que está en Los Teros desde que tiene 19 años, es toda una vida.

Por eso lo tiene asumido: es el último. Y lo afronta con su estilo: con las mínimas palabras imprescindibles, porque si hay alguien que habla con sus acciones dentro de la cancha, es él. “Lo tengo en cabeza ya desde principio de año, lo viví como que sería el final en cuanto a mundiales. Los procesos de cuatro años son muy largos, desgastan mucho y hay un tema realista de edad y físico que te lo va marcando por sí solo”, explica con su claridad habitual el fullback nacido en Carrasco Polo, amigo del tackle y la consistencia a la hora de entrar a la cancha.

“Tratando de disfrutarlo más que nunca, de estar presente”, agrega sobre cómo vive Francia 2023. “Ahora que con los años tratás de disfrutar más las cosas. Me gustaría irme bien arriba”, agrega, para luego hablar de su rol en el plantel. “El grupo es una linda mezcla, hay jugadores de todas las edades. Me toca ser de lo que está hace más años, quizás no hablando mucho pero tratando de liderar en el juego en las prácticas, en los entrenamientos y en los partidos”.

A la hora de hablar de Italia, no tiene duda: hay que salir a ser protagonistas: “El objetivo va a ser salir a jugar y tener la pelota. Italia es un equipazo, que si salís a especular o a defender, la realidad es que no te da. El planteo va a pasar por tener la posesión el mayor tiempo posible y tratar de jugar y tirar todo lo que entrenamos”.

Para Santiago Civetta, en cambio, es el segundo Mundial. Al de 2019 llegaba con 21 años y uno de las promesas convertidas en realidad, a tal punto que se ganó la titularidad en la recta final y terminó iniciando la histórica victoria ante Fiji. Ahora, con solo 25 años, ya es el subcapitán de un plantel con muchos expedientes.

“La vez pasada estaba mucho más nervioso, ahora bastante más emocionado. Y sobre todo feliz”, dice. Y no es para menos: una rotura del tendón de aquiles durante la gira europea de noviembre de 2022 le puso difícil la meta de llegar recuperado al Mundial, pero lo logró y llegó con tiempo para sumar muchos minutos en los amistosos previos y mostrar que estaba a nivel. “Fue duro. En un momento me vi afuera. Pero por suerte se dio todo como se dio hoy y hoy llegó a estar acá”.

Sobre su rol en el equipo, “Cive” lo lleva con naturalidad, y recuerda que en 2019 entró como parte la generación más joven, lo cual no es menor teniendo en cuenta que en este Mundial la generación más numerosa también es la más chica, la 2001: “Fue una evolución rápida la verdad, en Japón me metí en el plantel siendo parte la generación más chica. Después fue un proceso bastante natural me fui metiendo en el grupo de líderes. Y ya hace unos años como sub capitán, ayudando a Fatiga (Vilaseca). Es un grupo muy fácil también de llevar así que lo disfruto mucho”.

“Creo que estamos mucho más expedientes, incluso la generación más joven ya llevan dos o tres años de profesionalismo. Ahora tienen 21 o 22 años, pero son experiencias, saben lo que es jugar por Uruguay, saben jugar campeonatos importantes. Su edad rugbística es bastante más que la de la normal. Así que en ese sentido creo que estamos muy bien preparados”, agrega Santiago.

Para otros es su primer Mundial, pero como decía Civetta, están lejos de ser inexperientes. Por ejemplo Felipe Arcos Pérez, que juega hace tres años en el seleccionado mayor, y la última temporada recorrió el mundo con Los Teros seven. “Va a ser un espectáculo tremendo, ya de Uruguay sé que va mucha gente, no me quiero ni imaginar todo lo que va a ver en Francia, que se vive el rugby como ningún otro lado. Muy contento de poder vivirlo”, cuenta a minutos de irse.

Eric Dos Santos

Otro que debuta es Eric Dos Santos. Es un poco más grande (28) y la oportunidad le llegó más tarde en su carrera. Y quizás por eso la emoción es mayor. “Estoy súper emocionado, la verdad. Vamos a darlo a todo y poner a Uruguay en acción, eso es lo importante también”, dice a a pasitos de embarcar. “Creo que va a ser impresionante, el solo hecho que el Mundial sea Francia lo hará tremendo, así que a disfrutarlo”.