El último mensaje de Álvaro Recoba a los dirigentes de Nacional y su feliz cierre de año

Tras el empate de Nacional 1-1 ante City Torque este jueves en el Gran Parque Central, el entrenador Álvaro Recoba se refirió a lo que vivió en los últimos 47 días.

El Chino asumió como entrenador del plantel principal de Nacional el 20 de octubre y este 7 de diciembre cerró la primera etapa del contrato con el club que firmó hasta diciembre 2024.

En ese período dirigió 10 partidos, ganó cinco, empató tres y perdió dos.

En la charla que mantuvo en la transmisión en vivo de Tenfield, destacó y saludo a City Torque por el partido que jugaron y el dolor que implica el descenso, pero “desciende un equipo que fue para adelante”.

Sobre el partido explicó que “fue una pena” quitar del equipo a Diego Zabala “porque no podíamos jugar con Didí de lateral”. Y agregó: “De ahí en adelante recibimos la expulsión y el gol. El equipo supo sufrir y supo revertir la situación. Tuvimos chances de perderlo y pudimos ganarlo”.

LEONARDO CARREÑO

Reconoció que previo al encuentro le hizo dos pedidos a sus jugadores.

“Antes del partido les pedí que ojalá tuviéramos dos posibilidades, una despedida de la manera que se merecía el Chory (Gonzalo Castro) y al mismo tiempo, Renzo (Sánchez) que hace nueve meses no jugaba, volviera a la cancha. Se dieron las dos cosas. No se ganó. Se dejó el corazón. El hincha vino, y acompañó. (Este final) No era lo que queríamos cuando agarramos el equipo. Hicimos lo que pudimos. Me voy feliz por la entrega de los muchachos. Feliz porque el Chory se haya retirado en cancha. Feliz porque Renzo haya vuelto. Y feliz por haber intentado dejarlo todo por el equipo. Ahora a descansar”.

Reconoció que “como cuerpo técnico intentamos y nos equivocamos”, pero lo que “sí hicimos desde el primer día fue generar una energía positiva porque es la única forma de lograr las cosas. A veces no sale”.

“Este equipo venía de siete u ocho meses golpeado. Dieron el máximo. Me voy tranquilo por lo que me dejaron, por las enseñanzas que me dejaron, por el sacrificio que hicieron día a día. No es un consuelo porque en Nacional no te podés conformar con un tercer puesto, pero me voy con la conciencia tranquila de que se intentó, que no tuvimos mucho tiempo y lo poquísimo que logramos fue todo mérito de ellos”.

El reconocimiento de Recoba a los goleros de la cantera de Nacional

Respecto a la actuación de Ignacio Suárez, el golero el golero al que le dio la titularidad, dijo: “Hoy es el primer día que vi al Nacho que conocía de la Tercera. Hoy es el primer partido en que reconozco a ese Nacho. Es el típico arquero de equipo grande, que le llegan y responde. A veces llegan poco y tenés que responder. Nos llegaron y respondió. Tuvieron que hacer muchas cosas para hacer un gol. Es un capital del club. Que el club sepa que tiene un jugador con el que puede contar. Será como titular o suplente, pero junto con Facundo (Machado) que atajó en el clásico de Tercera, el club tiene buenos jugadores. Ojalá que siga así por el bien de él. Se lo ganó en base a rendimiento”.

Finalmente, al cerrar la nota el periodista le planteó si era hasta el año que viene o no la despedida y dijo: “Hasta cuando el club decida. En principio hasta el año que viene. Espero que el club decida lo mejor para el club. Si lo mejor para el club es que siga, seguiré; si lo mejor es que no siga, no seguiré”.