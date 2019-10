El Uruguay que soñamos

Por Carlos María Uriarte, especial para El Observador

En vísperas de decisiones importantes para el país, nos parece oportuno compartir reflexiones acerca del país con el cual soñamos, y cuál es el rol que le vemos a nuestro Agro para lograrlo.

Lo que preocupa del país

1. La economía nacional está estancada: según datos del Banco Central del Uruguay, es cierto que tuvimos un período de fuerte crecimiento del PBI nacional (5,4% de promedio en el período 2005/2014), pero desde 2016 ningún trimestre creció más de 1,5%, en 2017 ya hubo un trimestre sin crecimiento y en 2018 tuvimos un primer trimestre con muy bajo crecimiento, un segundo estancado y los otros dos con caídas del PBI.

2. Caída de inversiones: la actual tasa de inversiones es del 17% del PBI y apenas 12,5% del mismo si se considera sólo la inversión privada, considerando que era más del 22% en 2012.

3. Alta tasa de desempleo: actualmente es del orden del 9,5%, es decir son aproximadamente 168.000 uruguayos que buscan trabajo y no lo encuentran. Desde 2014 se han perdido 48.000 puesto de trabajos formales.

4. Aumento del déficit fiscal: según el Ministerio de Economía y Finanzas actualmente es el 4,8% del PBI (aproximadamente unos US$ 2.900 millones) y sigue en aumento.

5. Deuda pública: la deuda neta con relación al PBI (sin contar encajes bancarios) cerrará 2019 en un 45% del PBI.

6. La exposición a la inseguridad: es el clamor de todos los uruguayos, aunque algunos no lo escuchen.

A este escenario, se le agregan las incertidumbres propias de los impulsos neo-proteccionistas del comercio internacional, que se traducen en mayor inestabilidad en las colocaciones en el exterior de la producción agropecuaria y agroindustrial, en mercados cada vez más exigentes en términos de calidad, inocuidad, sostenibilidad y prácticas amigables con el ambiente.

Lo que preocupa del sector (*)

1. Tenemos serios problemas de competitividad que limitan la performance del sector, a pesar de su enorme potencial para generar más recursos para el país. Principalmente –y entre otros–: un dólar subvaluado, altos costos de producción, presión fiscal no relacionada a los resultados de las empresas y altos gastos para acceder a nuestros mercados.

2. Los magros resultados de la mayoría de los sectores de nuestro agro, han provocado: una pérdida constante de puestos de trabajo, hoy el sector genera casi 15 mil puestos de trabajo menos que en 2006; una baja constante en el número de empresas (principalmente pequeñas y medianas), en la última Declaración Jurada de Dicose figuraron más de 1.000 números de Dicose menos que un año antes; reducciones importantes en las aéreas de siembra de la mayora de los cultivos agrícolas, a manera de ejemplo estamos frente a la menor área de arroz a sembrarse de los últimos años.

3. Tenemos limitantes productivas que no logran superarse: exposición extrema a la inseguridad, acompañada de una intolerable impunidad del delito; exposición extrema al abigeato organizado y al daño de plagas endémicas (perros y bichera principalmente); insuficiente cuidado y protección del medio ambiente (hasta hace no más de 20 años contábamos con una situación que en ese aspecto nos permitía diferenciarnos de otras regiones del mundo con ventaja, en la actualidad, de la mano de procesos de intensificación sin políticas de cuidado apropiadas y falta de controles pertinentes, hay puntos críticos de deterioro en el ambiente, que, de no corregirse, merecerán el cuestionamiento del desempeño del sector); infraestructura limitada, solo el sur y parte del litoral oeste poseen infraestructura aceptable, el resto del país posee muy serias limitantes, lo que, por el alto costo del flete para llegar a los puertos, inviabiliza en esas regiones actividades tales como el cultivo de soja y la producción forestal, a manera de ejemplo la ruta 6 es un gran debe que tiene el país con el Uruguay productivo; escasez de mano de obra, particularmente mano de obra calificada, para encarar determinados cambios tecnológicos necesarios para intensificar y/o abaratar la producción; importantes limitantes de comunicación en el interior, quienes viven en el campo no siempre cuentan con los mismos servicios de quienes viven en centros urbanos (ejemplo: acceso a señal/internet); despoblamiento del medio rural y fragmentación de la sociedad, la falta de oportunidades y de servicios adecuados en las áreas rurales implica que las personas migren hacia los centros poblados, donde generalmente terminan estableciéndose en sus periferias, en situaciones complejas.

El Uruguay que soñamos

Un Uruguay con marcado perfil agroexportador y turístico, competitivo y estable, cuya producción agroindustrial sea económicamente rentable, socialmente responsable, ambientalmente sostenible, que contribuya cada vez más al desarrollo integral del país, que ofrezca oportunidades a las familias del campo y que sea reconocido por todos los uruguayos como uno de los principales motores de la economía nacional.

Soñamos con empresas públicas trabajando para los ciudadanos, y no para sus empleados y/o el gobierno.

Un Uruguay con similares condiciones de infraestructura y servicios en toda su geografía.

Soñamos con un país comprometido con el cuidado del ambiente, y del uso de energía limpia y renovable.

Un país comprometido en la generación de oportunidades y en el acceso a nuevas tecnologías para los trabajadores rurales.

No se trata de decir que no se hizo nada y criticarlo todo, sino de construir sobre la base de corregir lo que se hizo mal y hacer lo que falta.

Soñemos juntos ese Uruguay posible.

(*): Fuente consultada: AGROUY 21