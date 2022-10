El VAR de la mano en Nacional vs Defensor: ¿por qué Cunha cambió su decisión?

“Yo la vi y no cobré, para mí no es mano, es mano contra el cuerpo no sancionable”, dice el juez Andrés Cunha en su primera reacción por la mano de Alan Matturro en el partido Nacional - Defensor Sporting, en el comienzo de la jugada en la que los violetas marcaban su segundo gol, que luego fue invalidado al ver la pantalla de VAR, y mientras los jugadores tricolores le reclamaban el contacto.

"Evaluá si está abierta", le dice Leodán González, quien estaba al frente del VAR y que le sugiere un "on field review" para ver la pantalla. "Está abierta la mano, yo la vi más pegada al cuerpo", dice Cunha, cambiando su punto de vista inicial. Luego de ver la jugada, agrega que va a cobrar mano sin tarjeta. "Comparto Andrés, comparto", le dice González. Luego, Cunha le explica a los jugadores de Defensor por qué cobraba mano y quedaba invalidado el segundo gol. "Está abierta, yo la vi más cerrada en cancha", dijo. AUF TV Imágenes del análisis del VAR en el parido Nacional - Defensor Sporting El comienzo de la jugada La acción también tuvo otro punto de análisis: si la mano de Matturro formaba parte de la jugada en la que llegó el gol, ya que el VAR analiza posibles infracciones desde el comienzo de la fase en la que llegan los tantos. "Evaluamos si entra dentro de la fase", dice Leodán González al mostrarle la imagen ampliada de toda la jugada. "Ok", dice Cunha, dando por entendido rápidamente de que la mano sí era parte de la jugada. "Leo, la llevo con mano sin tarjeta", le comenta.