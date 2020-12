El VAR, el gran protagonista de River-Nacional

El VAR fue el gran protagonista del partido que Nacional perdió 2-0 en su visita a River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El videoarbitraje se utilizó en cuatro ocasiones a lo largo del encuentro pero curiosamente el juez central, el colombiano Andrés Rojas, no recurrió a él en ocasión del primer penal que sancionó.

Juan Ignacio Roncoroni / Pool / AFP

A los 18 minutos el VAR intervino por primera vez en ocasión de una mano de Mathías Laborda en el área de Nacional. La jugada fue analizada en cabina por los colombianos Nicolás Gallo y Jhon Ospìna quienes desestimaron el penal y así se lo comunicaron a Rojas quien no fue al monitor para analizar la jugada.

Fue una decisión acertada ya que el balón le dio en el pie a Laborda y de ahí subió a la mano del zaguero, quien fue una de las mejores figuras de Nacional en la noche.

Staff Images / Conmebol

A los 38' el árbitro adoptó su decisión más cuestionable al sancionar penal a Agustín Oliveros por un contacto mínimo con Matías Suárez en el área.

Es cierto que el lateral intentó cerrar a Suárez con los brazos cuando este pretendió ganarle la posición. Pero no menos cierto es que ante el mínimo contacto el delantero se dejó caer. Los jugadores de Nacional protestaron con vehemencia, pero el juez ni siquiera la fue a chequear al VAR, seguramente porque desde la cabina avalaron su decisión.

El miércoles, en Liga de Campeones, a Ronald Araújo le cobraron un penal similar cuando fue a marcar a Cristiano Ronaldo, lo que revela una tendencia mundial de sancionar este tipo de contactos mínimos.

A los 45' + 2' del primer tiempo el línea Alexander Guzmán no vio un offside de Suárez que asistido por Fabrizio Angileri se fue expreso en busca de un pelotazo largo y marcó de zurda tras maniobrar en el área. VAR mediante, la jugada fue anulada.

Cabe recordar que las incidencias de fuera de juego son objetivas en los chequeos mediante el sistema de cámaras que disponen los jueces. Ahí no hay margen interpretativo por eso el juez solo espera que le comuniquen la resolución de la jugada.

Si el VAR salvó en esa jugada a Nacional lo castigó en el segundo tiempo por la sanción de un penal de Laborda por mano cuando Niclás De La Cruz quiso superarlo en el área.

Desde su posición, el juez no pudo ver la acción que fue clara y bien sancionada. A través de esa acción, Gonzalo Montiel decretó el gol de la apertura, haciendo lo que parecía imposible: vencer a Sergio Rochet.

Para colmo de males tricolores, a los 90' + 5', River llegó a un segundo gol, obra de Bruno Zuculini tras centro de Matías Suárez.

El segundo asistente John Leon no levantó la bandera y el chequeo del VAR terminó dándole la razón. Desde la toma televisiva, la jugada parecía fuera de juego. No así desde el ángulo invertido. Minutos después, Conmebool divulgó la imagen por la que el gol fue convalidado, pero que por razones de tiempo no fue mostrada en televisión.