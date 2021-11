El Zurdo Lamas dio la versión de los jugadores de Defensor Sporting y el presidente Ward contestó

Defensor Sporting atraviesa una profunda crisis luego la renuncia del entrenador Leonel Rocco y de que nueve jugadores fueran separados del plantel por la dirigencia que encabeza Alberto Ward.

Después de dos días de comunicados, la intervención de la Mutual y declaraciones del entrenador, Andrés Lamas, uno de los referentes del plantel violeta rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

"He pasado dos días muy jodidos, nunca me había pasado esto en mi carrera", declaró en Punto Penal que se emite por Canal 10.

"Había una situación de plantel donde hubo ciertos actos que se pasaron por alto. Un integrante del cuerpo técnico en dos ocasiones invitó a pelear a dos compañeros", dijo en referencia a un hecho que fue denunciado con la intervención de la Mutual y la firma de todos los jugadores del plantel.

"Prefiero no dar nombres. Son cosas que no deberían pasar en el fútbol. El maestro no puede bajar a esa altura con el dirigido. Se rompe todo ahí. Ellos tienen herramientas ante un mal comportamiento. Le hice saber al profe (Agustín Laprovitera), con el que tengo una muy buena relación, que eso no podía pasar más. También hablé con mi compañero y le dije que estuvo mal su comentario, pero tampoco estuvo bien lo del otro lado. El técnico nunca abordó ese tema y esas cosas quedaron ahí. El entrenador le restó importancia. Pero yo no le resto importancia, sobre todo en Defensor Sporting que no es una institución más. Por eso no hay un jugador del fútbol uruguayo que no quiera jugar en Defensor Sporting. Pero se han perdido muchas cosas. Defensor Sporting era humano".

Camilo Dos Santos Cardacio y Lamas, dos de los apartados

Lamas también se refirió al episodio que desencadenó su problema con Leonel Rocco y que generó que fuera separado del plantel: "En un espacio reducido, después de haber empatado con Racing salió un entrenamiento notable. Pero sobre el final, como nos pintaron la cara en el reducido, me calenté y le protesté al profe. Entonces el entrenador tuvo palabras conmigo fuera de lugar. Yo le pregunté a quién se refería y me dijo que: 'A vos, que siempre te pasás metiendo bocado, que te pasás hablando'. O sea que no solo fue la falta de respeto sino la acusación en términos despectivos. Me indigné por todo lo que he pasado en el club, el descenso, solo jugué un minuto pero no me importa porque quiero que Defensor ascienda".

"Quedé mal, al otro fue día libre y el viernes volví a entrenar y me dijeron que fuera sin ropa (de entrenamiento) a hablar con él. Lo primero que le dije fue que me había faltado el respeto y él se rio e irónicamente dijo, 'Je, yo faltando el respeto'. Después le dije que en Defensor había formas de hablar y me dijo 'Ahora en Defensor se habla como hablo yo'. Eso es una daga por lo que me inculcaron Rudy Rodríguez, Gustavo Ferrín, Juan Ahuntchain, el profe (Alberto) Mena, Juan Tejera, que en Defensor hay respeto sobre todo con alguien con trayectoria", expresó Lamas.

"Cuando me reprochó hablar del tema del integrante del cuerpo técnico que invitó a pelear a jugadores le dije que cómo no iba a opinar de esos temas si yo soy el capitán a lo que me dijo: '¿Y quién te dijo que vos sos el capitán?'. Le respondí que mis compañeros dicen que soy el capitán. Le pregunté a mis compañeros que sin condescendencia me dijeron cómo habían visto la situación y me dijeron: 'Zurdo, te pasaste de protesta, pero te faltó el respeto'. Él me dijo: 'No me importa lo que piensen tus compañeros'. Ahí terminó la conversación, fui al vestuario y me derrumbé, junté a los ocho capitanes y ellos sin que yo interviniera tomaron la decisión que tomaron", contó. Esa decisión fue no entrenar en esa jornada de viernes. Tampoco lo hicieron el sábado cuando se reunieron con la Mutual.

Leonardo Carreño

Lamas dijo que en Defensor Sporting se perdieron valores

"Se lo comunicamos al entrenador que adoptó una actitud orgullosa e intransigente y se fue gritando del vestuario diciendo que había tomado del rehén al plantel. Eso es fallarle a la inteligencia y a la capacidad de decisión del plantel. Mientras, otro integrante del cuerpo técnico me miraba de pesado".

Sobre el rol del gerente deportivo del club, Nicolás Olivera, Lamas dijo: "En todo momento intentó la conciliación porque ama Defensor Sporting. El viernes intenté llamar al entrenador para solucionarlo, pero no podía ser hipócrita de decirle que lo que había hecho era fenomenal. No me atendió".

"El plantel entero sintió una agresión y si sos entrenador te tenés que dar cuenta", agregó.

Lamas dijo que Mathías Cardacio se infiltró dos veces para entrenar y dos para jugar arriesgando su físico. Que Nicolás Correa tiene a su familia en Punta del Este y que por Defensor Sporting se queda en la casa de sus padres. Que Sebastián Píriz se fracturó una mano y al otro día quería entrenar igual. Todos ellos fueron separados del plantel junto a los goleros Matías Castro, Bernardo Long, Robert Ergas, Matías Cabrera y Pablo López, además de Lamas.

El presidente de Defensor Sporting, Alberto Ward justificó el accionar de la dirigencia: "En el club, la institucionalidad es lo que debe primar: los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores y la gerencia. El respaldo al técnico estaba", expresó en Contra la Raya, programa del ascenso que se emite por Sport 890.

"Rocco lo único que planteó fue la separación de Lamas, luego se tomó una decisión de directiva por unanimidad de separar a otros jugadores. Ayer en una charla de vestuario de jugadores Diego Franzini planteó que si se cambiaba a Rocco y otro entrenador venía y separaba a 15 jugadores lo aceptaban. El tema era con Rocco. No sé cuál es el problema ahora", dijo.

"Lo que ellos no dicen es que hubo charlas en los vestuarios que fueron pesadas y que a una gloria del club se le faltó el respeto y nadie salió en defensa de esa gloria del club. Los tonos que se empleaban sobre los directivos, los epítetos que se decían sobre el gerente del club, y todo eso sumó para tomar la decisión después", agregó.

"El plantel aduce de que no jugaban mientras Rocco fuera el técnico porque había actos de violencia, pero que ninguno de la directiva estaba al tanto de eso".

"Al final del partido de Villa Teresa hubo un episodio entre el ayudante técnico y un jugador pero pusimos paños fríos y al otro día hablaron y quedaron solucionados; son líos del deporte que suceden. No digo que sea lo mejor, pero son cosas que pasan", agregó en relación a Omar Pouso, ayudante de Rocco.

"Estaba toda la directiva y no se presentaron, cuando los jugadores no venían y les pedimos que salieran a la práctica, nos enteramos que estaban con la gente de la Mutual que entró sin permiso que se metieron al vestuario y que encima sacaron un comunicado contra el club".

Rocco, en Punto Penal, calificó de "calumnias" el comunicado de la Mutual y dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales en el futuro.

"El comunicado de la Mutual es indignante, es una total falsedad. Toda la gente que está en el día a día del club, el psicólogo, el médico, Nicolás Olivera que es uno de los referentes más grandes de Defensor, la sanidad, el videoanlista, el encargado de los GPS, el otro preparador físico, están también todos indignados con el comunicado. Entiendo el amiguismo de la Mutual con jugadores del plantel, pero el trato debe ser igual para todos", declaró.

Leonel Rocco renunció a su cargo

"Los límites se tienen que marcar, Lamas pasó una línea que no permití, hay códigos que no se tienen que romper y se lo separó del plantel, cuando se toma de rehén a todo un grupo y se enchastra la cancha. No descarto a hacer una movida en lo legal porque tengo todos los testigos, todos funcionarios de Defensor Sporting", agregó.

Sobre las versiones que apuntaban a Omar Pouso como el integrante del cuerpo técnico que invitó a pelear a jugadores, Rocco lo defendió enfáticamente: "Omar es un muchacho espectacular, es muy serio, cada uno tiene su personalidad, él es muy serio, y lo que se hizo fue ensuciar a una persona intachable. Si salgo a hablar de cosas internas tendría mucho para decir, pero no me voy a rebajar. Se han perdido muchos valores".

"Me duele que se haya tomado de rehén al grupo y a la institución, por eso optamos por dar un paso al costado y quedarnos sin trabajo", dijo el exentrenador del club.

"Después de ver la situación, veo que los jugadores cortaron el diálogo y no quisieron entrenar más con este cuerpo técnico. Yo los puedo mirar a la cara a ellos, pero muchos de ellos no me iban a poder mirarme a la cara a mí, más luego de firmar todas esas calumnias que dice el comunicado", concluyó.