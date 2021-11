Defensor Sporting complicado: Rocco separó a Lamas, el plantel apoyó al capitán y el DT renunció

En medio de los últimos resultados que complicaron a Defensor Sporting para el ascenso directo a Primera división en la Segunda división profesional, durante la jornada del viernes y la mañana de este mismo sábado, se vivieron momentos difíciles en la interna del plantel violeta luego de que el técnico Leonel Rocco decidiera separar del plantel a Andrés Lamas, el gran referente del mismo, y de que sus compañeros lo apoyaran a él y tomaran la determinación de no entrenar, según pudo saber Referí.

Esto determinó que finalmente este sábado, Leonel Rocco renunciara a su cargo de entrenador en los violetas.

"Dimos un paso al costado porque la situación es muy complicada. Iba a separar a tres jugadores más y por algo Defensor está en esta situación. No íbamos a volver atrás. El plantel tampoco, dirigido por tres o cuatro personas. En beneficio de Defensor, por grandeza damos un paso al costado y le facilitamos las cosas. Ellos tomarán sus determinaciones con el plantel. Quisimos descomprimir la situación. Es la primera vez que me pasa separar a un plantel y me voy convencido de lo que hicimos", dijo Rocco a Referí en la tarde de este sábado.

Según agregó el ahora extécnico violeta, "el club va a tomar medidas bastante duras y se van a conocer en las próximas horas".

El miércoles existió una fuerte discusión entre Lamas y el preparador físico y Rocco decidió que no entrenara junto al resto del plantel principal en la jornada del viernes.

"Sabiendo en la situación que se encuentra el club y lo que se busca que es el ascenso, tomaron de rehén a la institución", sostuvo Rocco.

Sin embargo, sus compañeros se plegaron a Lamas dándole su apoyo, por lo que Defensor no entrenó el viernes.

Los dirigentes, en tanto, respaldaron a Rocco en su determinación, según informó uno de ellos a Referí.

Este sábado, parte de la comisión directiva violeta junto a representantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, se presentaron en el entrenamiento del club para tratar de llegar a un acuerdo.

Pero, además, según supo Referí, Defensor Sporting también llevó un abogado y un escribano para anotar en actas que los jugadores se negaban a entrenar por segundo día consecutivo.

No obstante, el plantel violeta siguió respaldando a Lamas y mientras el técnico Leonel Rocco esperaba en la cancha, los futbolistas no lo hicieron.

Esto llevó a que, al igual que el viernes, Defensor Sporting tampoco entrenara en la jornada del sábado, cuando el miércoles que viene deben enfrentar a Uruguay Montevideo por la fecha 20 de la Segunda división profesional en la que el equipo se juega mucho.

Las posiciones por el momento en los primeros lugares son las siguientes: Albion encabeza la tabla con 42 puntos y está muy cerca del ascenso directo, ya que suben dos equipos de forma directa.

Luego lo siguen Danubio con 34 unidades, Racing y Cerro con 33 y después se ubican Defensor Sporting con 31 puntos y Juventud de Las Piedras con 27.

Cabe recordar que para el tercer ascenso se disputarán playoffs entre el tercero y el sexto. Es decir que si el torneo terminara ahora -restan tres fechas- los que jugarían playoffs por un solo puesto de ascenso, serían Racing, Cerro, Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras.