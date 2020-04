Elecciones World Rugby: todo se reduce al voto de EEUU, Rumania y Samoa

La campaña a las elecciones de World Rugby llega a sus horas finales y los dos candidatos, el inglés Bill Beaumont y el argentino Agustín Pichot, hacen cuentas pensando en conseguir los votos que le faltan para obtener la victoria.

Y lo concreto que a ambos la suma les da 24 votos, a dos de la victoria, y con tres votos por definirse. A partir de ahí se abren varios escenarios, que pueden llevar esos tres votos hacia uno y otro lado. Y con ellos, arrastrar otros que hoy están seguros. Es que nadie quiere quedar del lado equivocado de la historia, por lo que si en estas horas hay definición de algunos de los indecisos, seguramente se lleven también algunos hasta ahora considerados seguros, de ambos lados.

La cuenta

Como hay 51 votos, la cifra mágica son 26. Si alguno la consigue gana. De lo contrario, puede ganar con menos votos si hay alguna abstención.



Los 24 votos firmes de Pichot son: Los 12 de Sanzaar (3 votos cada uno de Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Argentina), 10 de las asociaciones continentales de Sudamérica, Norteamérica, África, Oceanía y Asia, 1 de Georgia y 1 de Uruguay.

Los 24 votos firmes de Beaumont: los 18 del Seis Naciones (3 cada uno de Inglaterra, Gales, Francia, Irlanda, Escocia e Italia), los 2 de Europa, los 2 de Japón, 1 de Canadá y 1 de Fiji.

Hay tres en duda, y por ahí se dirigen las gestiones: Samoa, Rumania y Estados Unidos.

En los últimos días hubo algunos movimientos que pueden leerse en clave electoral.

El primero fue que Bernard Laporte aceptó finalmente ir de vice de quien gane. En un primer momento había dicho que solo sería el Nº2 si ganaba Beaumont. Eso dejaba comprometido a Pichot, que había dejado vacante la candidatura a un vice para ofrecérselo al otro bando como señal de unión para el futuro. La movida de Laporte le saca presión a algunos países como Rumania, cercano a Laporte, y lo deja con más manos libres para decidir. Rumania tiene lazos con Francia, pero también ha sido históricamente ninguneado pòr el Seis Naciones y está dentro de los países que podrían verse beneficiados por un mayor impulso al Ter 2, como promete Pichot.

Sin presiones, la lógica de la situación rumana lo acerca a las propuestas de Pichot.

Por otro lado, la novela de estos días fue la situación del presidente de la federación fijiana, Francis Kean, que además era candidato al Comite Ejecutivo de World Rugby (y cuñado del presidente del país Frank Bainimarama), que debió luego que trascendiera que tiene una causa pendiente por asesinato en su país.

Eso es importante por dos lados: por uno, la baja de Kean hace que no sea necesaria la elección de cargos del Comité Ejecutivo, ya que había ocho para siete cargos. Es una herramienta de negociación que pierden ambos bandos. Por otro lado, también le deja las manos un poco más libres a Bainimarama, el hombre fuerte del país, que ya sabe que Fiji no tendrá asiento en el Ejecutivo. Según el New Zealand Herald, es Bainimarama quien tomará la decisión, lo que pasa a ser un tema político.

Una situación similar ocurre en Samoa, donde el presidente del país, Sa'ilele Malielegaoi, es también presidente de la unión de rugby local, y en el Mundial de Japón le prometió el coto a Beaumont. Sin embargo, desde ese momento corrió mucha agua bajo el puente.

Beaumont ofreció una tentadora oferta a Samoa y Fiji para que lo apoyen: la posibilidad de una reforma de la regla 8, que permita a jugadores nacidos en las islas, que fueron a jugar por alguna de las potencias, poder volver a ser elegibles para sus países natales luego de unos años. Es una propuesta que dificlemte pueda ser aprobada en el Consejo de World Rugby, porque muchos países del Tier2 se verían perjudicados. Pero la oferta ahí está. Del otro lado, Pichot ofrece un reparto más equitativo de fondos, a través de una competencia internacional anual.

Y EEUU

Muchos dicen que la llave la tiene EEUU. La USA Rugby debía definir su postura el jueves, en reunión de su Comité Ejecutivo. Sin embargo, esa reunión se postergó en principio al viernes. De un lado tiene el crecimiento de las Américas en los últimos tiempos a través de proyectos impulsados por Pichot, y la coherencia de que vote al candidato del continente. En cierta medida, el no voto a Pichot sería una traición (como ya lo es lo de Canadá), por la relación entre ambos en todos estos años. Del otro lado está el hecho de que World Rugby asumió el control de la institución luego de su convocatoria de acreedores, ya que es su principal acreedor. ¿Qué pesará más? De la respuesta depende buena parte de la elección. Porque además, una decisión de EEUU puede arrastrar otros votos: que algunos se cambien de bando o decidan dividir votos porque ven que el viendo empieza a soplar para uno y otro lado.

Cómo se vota

La votación se llevará a cabo de forma virtual ante el cierre de fronteras producto del coronavirus. El lunes 27 cada uno de los 51 miembros del congreso (el voto es individual para cada miembro) recibirá un mail de la empresa auditora, que le pedirá responder, en un plazo de 48 horas, el nombre de los candidatos a presidente, vice y el consejo). Cumplidas esas 48 horas, la empresa trasladará los resultados a World Rugby, por lo que los resultados deberían saberse en algún punto entre el 30 de abril y el 1º de mayo. El 12 de mayo se realizará la conformación oficial del nuevo comité ejecutivo. Sin embargo, es muy posible que entre viernes y sábado ya se sepa para donde se perfilaron los votos, una vez que todas las organizaciones hayan decidido a la interna su decisión.