Elon Musk se arrepintió y ahora dice que seguirá financiando los satélites de comunicación de Ucrania

Considerado el hombre más rico del mundo, con un patrimonio no neto de US$ 219.000 millones, cuando Elon Musk dijo de que no podía seguir sosteniendo la red de satélites Starlink que dan comunicaciones a las tropas de Kiev sonaba raro. Aun cuando su costo llegara a US$ 100 millones al año.



Acaso por el mal ruido que hizo su propuesta de paz para esa guerra, Musk dio marcha atrás y anunció que seguirá financiando su red de internet satelital para que las tropas ucranianas sigan comunicadas.

“No importa. Aunque Starlink todavía esté perdiendo dinero y otras compañías estén recibiendo miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al gobierno de Ucrania de forma gratuita”, escribió en Twitter. Leé también La evolución de la guerra en Ucrania puso sobre el tapete el uso eventual de armas nucleares tácticas

Musk provee conexión por satélite de Starlink desde el inicio de la guerra en Ucrania para tratar de aliviar las interrupciones en el servicio de internet que eran cada vez más frecuentes por los bombardeos rusos a los nodos de comunicación ucranianos.

Este despliegue ya le ha costado a SpaceX US$ 80 millones, cifra que podría aumentar a US$100 millones hacia finales de año.

El Pentágono confirmó que estaban en conversaciones al respecto dado que Estados Unidos “entiende la fragilidad” del sistema de comunicaciones de Ucrania.

Pero según la subsecretaria de Prensa del Departamento de Defensa, Sabrina Singh. También se evaluaban otras alternativas, lo que equivalía a un rechazo al planteo de magnate sudafricano radicado en Estados Unidos.

El anuncio de Musk se dio en medio de las rispideces generadas tras sus mensajes del 3 de octubre en los que había dado su postura sobre la manera de lograr la paz entre Ucrania y Rusia. Inclusive, este martes, Ian Bremmer, fundador de la consultora de riesgo político Eurasia, denunció al empresario de haber mantenido una conversación con Putin previo a publicar sus tuits.

En ellos, el hombre más rico del mundo había planteado que se llevaran nuevamente a cabo los referéndums de anexión de las cuatro regiones, pero bajo supervisión de las Naciones Unidas.

En base a esos nuevos resultados, Rusia se retiraría dado que así lo demostraría la voluntad popular.

Por otro lado, reafirmaba la anexión de Crimea y la consideraba parte formal de Rusia “como ha sido desde 1783, hasta el error de Khruschchev”. No obstante, remarcaba que el suministro de agua a la península debía estar asegurado. Leé también Elon Musk le pide al Pentágono que financie sus satélites usados por tropas de Ucrania

Por último, establecía la neutralidad de Ucrania, es decir, que no se convierta en miembro de la OTAN.

Seguido de sus propuestas, Musk adjunto una encuesta para conocer si sus seguidores estaban a favor de sus ideas. A pesar de que fue el voto negativo el ganador entre sus más de 100 millones de seguidores, el empresario dijo que “es muy posible que este sea el resultado final. Es solo una cuestión de cuántos morirán antes de eso”.

Por último, hizo referencia a una escalada nuclear del conflicto y explicó que “es posible, aunque poco probable”.

Las críticas a sus propuestas no tardaron en llegar, entre ellas, las de funcionarios y diplomáticos ucranianos. El embajador del país en Alemania, Andrik Melnyk, respondió con insultos y garantizando que el “único resultado” será que ningún ucraniano volvería a comprar un auto de su marca Tesla.

El canciller, Dmytro Kuleba, también se sumó a las críticas y escribió: “Aquellos que proponen que Ucrania renuncie a su gente y su tierra, presumiblemente para no herir el ego herido de Putin o para salvar a Ucrania del sufrimiento, deben dejar de usar la palabra “paz” como un eufemismo para ‘permitir que los rusos asesinen y violen a miles de ucranianos inocentes más, y se apropien de más tierra’”.