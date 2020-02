Embajador colombiano tras hallazgo de laboratorio de cocaína: "Somos víctimas de esta situación"

El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, negó tener algún vínculo con el laboratorio de cocaína que las autoridades colombianas encontraron en una parte de la estancia que su familia tiene en ese país.

Sanclemente, representante diplomático ante Uruguay desde hace once meses, dijo este jueves en Montevideo que su hermano, actual gerente del establecimiento, no tiene "ningún" vínculo con el laboratorio y que no hubo "ningún indicio" en el último tiempo que permitiera sospechar que en una parte de la propiedad –que dijo tiene unas 175 hectáreas– se había montado un laboratorio de drogas.

La cancillería colombiana emitió un comunicado en el que aseguró que el establecimiento pertenece a la familia Sanclemente desde hace 44 años. Allí se criaban caballos de carrera, ganado Angus y lechería. Antes de que Sanclemente asumiera como embajador, el representante legal de la sociedad Las Colinas de Guasca Ltda. era el hermano del diplomático, Gilberto Sanclemente Alzate.

El arrendamiento de una parte del predio se produjo el 15 de junio de 2017 y está vigente hasta junio de 2020. Sobre las 8 y media de la mañana del miércoles se llevó a cabo un allanamiento por parte de investigadores de estupefacientes, según agregó la cancillería en el comunicado. Durante el operativo se inspeccionaron "bodegas, pesebreras, oficinas y en la parte alta de la finca, en el bosque encontraron presuntamente droga", afirma el escrito.

Sanclemente explicó este jueves en la conferencia de prensa que el predio se arrendó a un "cultivador de papa altamente conocido en la sabana de Bogotá y en la zona aledaña" a donde está la estancia.

Joaquín Silva

El embajador aseguró que su familia venía "revisando" de forma "permanente" el "desarrollo de esas actividades agropecuarias". Incluso aseguró que en los últimos meses la familia fortaleció los "esquemas de seguridad territorial del predio", ya que en el pasado fueron "objeto de unos robos de ganado y sacrificio".

"Hay instrucciones perentorias y precisas de doblegar y reforzar esos esquemas de seguridad. Pero no puedo entrar en mayores detalles", señaló.

Respecto a las consultas que cabe hacer a los arrendatarios, Sanclemente dijo que los abogados de su familia "han estado en contacto con dos inquilinos". "Todos los que tienen o han tenido acceso al predio tendrán que rendir las explicaciones pertinentes ante las autoridades", afirmó.

El embajador residente en Uruguay explicó que no tiene previsto viajar a su país, aunque ha estado en contacto permanente con las autoridades y su familia. También dijo que habló con el presidente colombiano, Iván Duque, quien le transmitió, según contó, su "total solidaridad". "Estoy a disposición del señor presidente, soy una persona completamente honorable, transparente y pulcra, igual que mi familia", señaló el embajador.

"Somos víctimas de esta situación y estamos como es nuestra obligación presos a aclarar, prestar toda la colaboración y atender todos los requerimientos de las autoridades judiciales", precisó.