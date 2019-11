Embajadores de la Velocidad: Dogliani algo rescató tras ser golpeado y Lambiris corrió "a pie"

Cuatro pilotos del automovilismo uruguayo compitieron en Argentina y como era lógico, las expectativas de buenas actuaciones eran fundadas.

Mauricio Lambiris en el TC; Felipe Dogliani en el Turismo Pista Clase 2 y Rodrigo Aramendía y Fernando Rama en el TC2000 fueron los “embajadores de la velocidad” presentes en tres escenarios diferentes.

De la ilusión de poder conquistar podios a un domingo donde no salió nada bien pese a tener muy buenas chances de lograrlo.

Pero…así son las carreras y hay que asimilar el mal momento y pensar en lo que queda.

Vayamos al detalle de cada uno de los cuatro pilotos uruguayos.

TC en Toay, La Pampa: Mauricio Lambiris sin final

De estar en la lucha franca por el campeonato, a las últimas dos carreras consecutivas sin sumar puntos. Cara y cruz para el piloto uruguayo Mauricio Lambiris en el Turismo Carretera.

El fin de semana en Toay, La Pampa, Mauricio Lambiris (Ford-Martínez Competición) empezó muy bien ubicándose cuarto tras los tres ensayos preliminares. Pero no pudo ratificarlo en la clasificación. Al colocar el neumático nuevo, el auto no respondió bien y Lambiris quedó en el lugar 16 de la clasificación. No fue lo esperado pero el ritmo del auto era bueno y la expectativa era poder avanzar en la Serie y con ello, mejorar la posición en la grilla de la final.

Lo hizo. Tras largar sexto la serie, avanzó dos lugares para arribar cuarto y con ello, ir al casillero 11 de la grilla de la final con las expectativas intactas respecto a poder ir a más basado en el buen ritmo del Ford. Con lograr entrar entre los 10 mejores de la final, sus chances de pelear por la gran Copa de Oro en la última del año, seguirían bien vigentes.

Nos imaginamos la desilusión de Mauricio Lambiris; el duro momento que atravesó en el habitáculo del auto cuando al darse la orden de salir a dar la ”vuelta previa” para la largada, el motor no arrancó. Lo intentó, pero nada. Allí quedó no solo la ilusión de ir por una buena carrera sino –más que nada- la de llegar a la última del año en Neuquén con chances de pelear por el campeonato.

Tras la resonante victoria en Paraná que lo puso en carrera al título, estas dos carreras consecutivas prácticamente de manos vacías.

Turismo Pista Clase 2: Felipe Dogliani en Concordia

El fin de semana de Felipe Dogliani en el Turismo Pista Clase 2 empezó complicado con una clasificación que no salió todo lo bien que esperaba pues en la primera sesión clasificatoria quedó 21 y en la segunda nadie pudo bajar los tiempos consecuencia de la lluvia intensa que se precipitó sobre el autódromo Concordia, Entre Ríos.

Sin embargo y bajo esa condición, el uruguayo pudo abrirse paso en la Serie, avanzar varios lugares y quedar posicionado de mejor forma para la novena Final del año de la dura y áspera categoría.

Fue a la grilla de la penúltima competencia del año en el casillero 15 de la grilla avanzando seis lugares con respecto a la clasificación.

Se vino la final y en la primera vuelta, Felipe Dogliani colocaba al Chevrolet Celta del equipo Di Bella Sport en el undécimo lugar de una primera vuelta que fue ya neutralizada antes de pasar ante la sentencia.

A la salida de esa neutralización y en el tránsito de la curva 2, un rival entra muy pasado y golpea a Felipe Dogliani, lo saca de pista y al estar los externos del circuito todavía con mucha agua, el uruguayo vuelve como puede. Pero el golpe dejó secuelas. La caja de velocidades se trabó y como pudo, siguiendo solo con la cuarta velocidad, Felipe Dogliani se coloca al final del grupo.

Con esa condición siguió como pudo. El tema es que se golpearon tanto los pilotos, que solo hubo cuatro vueltas lanzadas del total de 11 previstas. El saldo de autos destrozados en la pista daba pena. Pero…se ve que es la forma de competir. ¿Competir?

Finalmente y tras los golpes de todos lados que hubo, Felipe Dogliani logró terminar 14 y la categoría con el 50% de los autos (16) tirados fuera de pista con vuelcos incluidos felizmente sin daños físicos.

Queda el sabor amargo de que no mediar el golpe desleal a la salida de la primera neutralización, podía cerrar la carrera entre los 10 mejores, objetivo que se traza el piloto uruguayo en cada competencia y que cuesta cumplir cuando se arranca el fin de semana desde mitad del pelotón.

TC2000: Aramendía y Rama en Buenos Aires

Con distintas expectativas, Rodrigo Aramendía y Fernando Rama compitieron en la undécima fecha del TC2000 con sede en el circuito Nro. 9 del autódromo Gálvez de Buenos Aires.

Aramendía, a bordo del Peugeot 408 del equipo DTA Racing, iba en busca de una actuación convincente que lo colocara entre los 10 mejores.

Por su parte, Fernando Rama (Peugeot 408 Fineschi Racing) fue a Buenos Aires solo con la misión de aprovechar la oportunidad que le dio el equipo de estrenarse en la categoría.

No fue ni cerca el fin de semana que esperaba Rodrigo Aramendía pero en la Final, aunque muy lejos del podio en el rendimiento, al menos iba por el décimo lugar y con aspiraciones de algo más en la medida que se trató de una carrera larga, a 30 giros. Pero un rival se equivocó feo, lo golpeó mal y allí quedaron sus aspiraciones por cuanto pudo seguir con el auto dañado solo para cerrar la carrera finalmente en el lugar 12.

En cuanto a Fernando Rama, misión cumplida: terminó la carrera, fue mejorando siempre y sobre el final al preservar el auto en los primeros giros, le dio para atacar y llegar finalmente décimo pero en franca pelea por el octavo y noveno lugar.