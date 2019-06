Emiliano Martínez y Thiago Vecino van de pretemporada con Nacional

Nacional dio a conocer este viernes la lista de 30 jugadores que este sábado viajarán a Miami para realizar la pretemporada.

Entre los convocados figuran los juveniles Emiliano Martínez y Thiago Vecino quienes ya habían realizado la pretemporada en enero cuando llegó el argentino Eduardo Domínguez como entrenador.

Martínez es generación 1999, juega como volante central, mide 1,83 m, era originalmente un enlace o o media punta y según comentó el coordinador de juveniles Sebastián Taramasco a Referí "se caracteriza por el buen pie y posee buen juego aéreo". Fue el 5 de la sub 20 campeona de la Libertadores de esa categoría en 2018.

Thaigo Vecino era uno de los delanteros de la sub 20 junto con Guillermo May. En junio del año pasado había sido ascendido a entrenar con el primer equipo por Alexander Medina. Su ausencia en la selección sub 20 en el Sudamericano de Chile generó muchas críticas de hinchas de Nacional. Sin embargo, así como Fabián Coito no lo tuvo en cuenta en Uruguay tampoco quedó en el primer equipo de Nacional con Domínguez y fue a jugar a Tercera.

La salida de Octavio Rivero le abrió un lugar y ahora el juvenil deberá ganarse el salto a primera con buenas actuaciones entre los grandes.

Además de estos dos juveniles también está el volante Joaquín Trasante, campeón de la Libertadores sub 20 quien fuera ascendido a principio de año donde llegó a jugar un clásico ante Peñarol. También figura Axel Muller quien largó los amistosos de pretemporada como titular como lateral izquierdo, pero una lesión de hombro lo sacó del equipo. El año pasado jugó cedido a préstamo en Racing.

Esta es la lista de jugadores que presentó Gutiérrez:

En la lista no figura el centrodelantero Hugo Silveira quien retornó tras jugar a préstamo en el último semestre de Tigre de Argentina.

Tampoco figura el lateral Armando Méndez quien retornó del préstamo de Fénix por lo que es probable que vuelva a ser cedido a los de Capurro que quieren seguir contando con sus servicios.

El golero Sergio Rochet, flamante incorporación, se unirá al plantel el lunes.

El plantel se alojará en Boca del Ratón. Jugarán el 4 de julio su primer amistoso en la Copa de Gigantes, organizada por Graben Sports and Entertainment, contra América de Cali. El mismo día jugarán Peñarol y Millonarios. Dos días después se disputará una nueva edición del clásico uruguayo fuera de fronteras. Los partidos se jugarán en el estadio de Florida Atlantic University.

También se buscará disputar otro partido amistoso, pero a puertas cerradas y de carácter más informal.

El domingo 7 de julio los tricolores pegarán la vuelta a Los Céspedes.